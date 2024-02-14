В новом поколении Mitsubishi Pajero станет обычным гибридным кроссовером 

Вскоре вернется на свет еще один автомобильный шильдик, который когда-то носил статус культового. Да, вероятно, он не вызовет у энтузиастов такого восторга, как перспектива возрождения Toyota MR2, но станет одним из главных событий в жизни японской компании Mitsubishi. Чего ждать от этой новинки рассказали журналисты издания «Carscoops».

За исключением кроссовера Outlander, модельный ряд «Митсу» сильно устарел и нуждается в срочном омоложении. Помочь в этом компании может Pajero нового поколения, который изначально проектировался как проходимый внедорожник, в основе которого лежит лестничная рама модели Triton, но достичь желаемого уровня комфорта в таком варианте у компании не получилось и проект был свернут.

Новые слухи, пришедшие из Японии, говорят о том, что Mitsubishi переключила свое внимание на электрифицированную платформу альянса Renault Nissan, которая ляжет в основу нового Outlander. Руководство Mitsubishi решило, что она лучше всего подойдет новому Pajero, тем самым полностью изменив философию модели.

Если новая модель действительно будет построена на кроссоверной платформе, то «Паджеро» со 100-процентной вероятностью окажется безальтернативным подключаемым гибридом.

Детали о силовом агрегате машины пока не раскрываются, но известно, что на ранней стадии автомобиль может получить улучшенную версию 2,4-литрового подключаемого «гибрида». Силовой агрегат соединят с фирменной системой полного привода S-AWC.

Новый «Паджеро» должен оказаться крупнее Outlander. Его длина составит 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,9-метра.

Что касается ориентировочной цены, то инсайдеры называют сумму от 8 миллионов иен или примерно 4 миллиона 862 тысячи рублей. Появления машины ждут в 2027 году.