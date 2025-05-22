ДомойАвтоновости сегодняРедкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских «Жигулей» продают в Германии...

Редкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских «Жигулей» продают в Германии за 360 тысяч рублей

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
b69f9885 a9e1 4974 9734 d8547d5105d4

Конец 80-х годов прошлого столетия ознаменовался настоящим бумом пляжных автомобилей. Популярность таких машин возросла настолько, что немецкий бизнесмен Иоганн Боззе решил создать собственную компанию по выпуску такой техники.

Ее первенцем стал автомобиль Sprinter на базе VW Golf первого поколения, но затем фирма Bohse переключилась на советские «Жигули», а если быть точнее на «ВАЗ-2105» (в ФРГ «пятерка» называлась Lada Nova).

13 2.jpg
Брошюра Lada Bohse Euro-Star

На днях один из редких экземпляров такого багги-кабриолета был выставлен на продажу в Германии по цене всего в 3 тысячи евро или примерно 360 тысяч рублей.

Автомобиль носит имя Euro-Star и практически лишен металлического кузова. Место оригинальных панелей в машине занимают детали, изготовленные из стекловолокна. 

db014d2f b056 4644 9dea a9b2167478ad
Lada Bohse Euro-Star, выставленный на продажу в Германии

Продающийся сейчас в Германии Lada Bohse Euro-Star обладает пробегом, равным всего 2 тысячам 276 километрам.

Нынешний владелец машины утверждает, что багги-кабриолет был снят с учета в 1992 году и с той поры хранился в гараже без движения, поэтому требует определенных процедур реставрации.

674d7447 200d 4bd0 980f 4f40aed8a08c

Автомобиль оснащен классическим «копеечным» мотором на 1,2-литра (60 л.с.) и механической коробкой передач.

0d98e00a 6e45 4903 8788 05697ba184f0

По словам владельца, в общей сложности компания Bohse выпустила примерно 200 таких машин, но на сегодняшний день их сохранилось от силы 50 единиц, поэтому каждый экземпляр представляет высокую коллекционную ценность.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mobile

Читайте также:

Последние новости:

Маленький кроссовер Opel теперь можно брать на охоту...

Растянутый Renault Duster едва не провалил тесты на...

Lexus решил отказаться от своего самого дешевого электрического...

Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на...

В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали...

Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal...

Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в...

Известный в России недорогой кроссовер Kia может радикально...

Новое спорткупе Toyota MR2: все, что о нем...

Показан Subaru, который захочет купить каждый дачник

В России рухнула цена на полноприводные Suzuki Grand...

Самый выносливый японский седан в истории, который обыграл...

Новый Toyota RAV4 не смог удивить ни дизайном,...

Бюджетники Hyundai HB20 и i20 хотят в новом...

Японский хит Mazda CX-5 рвется в третье поколение:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+