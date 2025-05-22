Редкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских «Жигулей» продают в Германии за 360 тысяч рублей

Конец 80-х годов прошлого столетия ознаменовался настоящим бумом пляжных автомобилей. Популярность таких машин возросла настолько, что немецкий бизнесмен Иоганн Боззе решил создать собственную компанию по выпуску такой техники.

Ее первенцем стал автомобиль Sprinter на базе VW Golf первого поколения, но затем фирма Bohse переключилась на советские «Жигули», а если быть точнее на «ВАЗ-2105» (в ФРГ «пятерка» называлась Lada Nova).

Брошюра Lada Bohse Euro-Star

На днях один из редких экземпляров такого багги-кабриолета был выставлен на продажу в Германии по цене всего в 3 тысячи евро или примерно 360 тысяч рублей.

Автомобиль носит имя Euro-Star и практически лишен металлического кузова. Место оригинальных панелей в машине занимают детали, изготовленные из стекловолокна.

Lada Bohse Euro-Star, выставленный на продажу в Германии

Продающийся сейчас в Германии Lada Bohse Euro-Star обладает пробегом, равным всего 2 тысячам 276 километрам.

Нынешний владелец машины утверждает, что багги-кабриолет был снят с учета в 1992 году и с той поры хранился в гараже без движения, поэтому требует определенных процедур реставрации.

Автомобиль оснащен классическим «копеечным» мотором на 1,2-литра (60 л.с.) и механической коробкой передач.

По словам владельца, в общей сложности компания Bohse выпустила примерно 200 таких машин, но на сегодняшний день их сохранилось от силы 50 единиц, поэтому каждый экземпляр представляет высокую коллекционную ценность.