ДомойАвтоновости сегодняНовый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на качественных изображениях

Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на качественных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2027 bmw i5 facelift 03 2

BMW готовится к началу эры нового дизайна, которая окажет существенное влияние на существующие модели баварской марки. Одной из первых среди них пережить смену имиджа предстоит 5-Series. 

Обновленный автомобиль (G60) недавно был замечен во время тестов, где сквозь его камуфляж проглядывались элементы нового стиля Neue Klasse. Взяв эти снимки за основу независимые дизайнеры «BMW Blog» подготовили серию рендерных изображений новой «пятерки», причем показали ее гипотетическую внешность не только снаружи, но и внутри.

2223 1
Спекулятивный рендер нового BMW 5-Series

Получившаяся на неофициальных картинках машина вобрала в себя множество решений концепт-кара Vision Neue Klasse 2023 года, в том числе новое оформление решетки радиатора и фар с необычными бумерангообразными светодиодами ДХО по бокам. 

2027 bmw i5 facelift 02 1
Спекулятивный рендер нового BMW 5-Series

Кроме них машина приобрела другой, более спортивный бампер, а также задние фонари, которые были частично срисованы с актуального варианта 5-Series, но обладают сегментированной внутренней графикой шоу-кара образца двухлетней давности.

2027 bmw i5 facelift 00 1
Спекулятивный рендер интерьера нового BMW 5-Series

В салоне новой «пятерки» дизайнеры задействовали недавно анонсированную панорамную кабину BMW iDrive, которая включает в себя такие элементы интерьера как проекционный панорамный дисплей на горизонт, новый мультифункциональный руль, а также необычный центральный тачскрин, наклоненный в сторону водителя. 

Никаких подтвержденных подробностей о том, как обновление скажется на технической стороне 5-Series, пока нет. Вероятно, машина продолжит продаваться в бензиновой, дизельной и подключаемой гибридной модификации, а также полностью электрической версии (i5), запас хода которой, по слухам, может достигнуть отметки в 1000 км. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BMWBlog

Читайте также:

Последние новости:

В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали...

Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal...

Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в...

Известный в России недорогой кроссовер Kia может радикально...

Новое спорткупе Toyota MR2: все, что о нем...

Показан Subaru, который захочет купить каждый дачник

В России рухнула цена на полноприводные Suzuki Grand...

Самый выносливый японский седан в истории, который обыграл...

Новый Toyota RAV4 не смог удивить ни дизайном,...

Бюджетники Hyundai HB20 и i20 хотят в новом...

Японский хит Mazda CX-5 рвется в третье поколение:...

Mitsubishi готовит недорогой аналог Outlander с 7-местным салоном

Одни из самых популярных минивэнов Toyota обновятся уже...

Недорогой седан и хэтчбек Mazda3 приближается к рестайлингу

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 появится уже в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+