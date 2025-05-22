Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на качественных изображениях

BMW готовится к началу эры нового дизайна, которая окажет существенное влияние на существующие модели баварской марки. Одной из первых среди них пережить смену имиджа предстоит 5-Series.

Обновленный автомобиль (G60) недавно был замечен во время тестов, где сквозь его камуфляж проглядывались элементы нового стиля Neue Klasse. Взяв эти снимки за основу независимые дизайнеры «BMW Blog» подготовили серию рендерных изображений новой «пятерки», причем показали ее гипотетическую внешность не только снаружи, но и внутри.

Спекулятивный рендер нового BMW 5-Series

Получившаяся на неофициальных картинках машина вобрала в себя множество решений концепт-кара Vision Neue Klasse 2023 года, в том числе новое оформление решетки радиатора и фар с необычными бумерангообразными светодиодами ДХО по бокам.

Спекулятивный рендер нового BMW 5-Series

Кроме них машина приобрела другой, более спортивный бампер, а также задние фонари, которые были частично срисованы с актуального варианта 5-Series, но обладают сегментированной внутренней графикой шоу-кара образца двухлетней давности.

Спекулятивный рендер интерьера нового BMW 5-Series

В салоне новой «пятерки» дизайнеры задействовали недавно анонсированную панорамную кабину BMW iDrive, которая включает в себя такие элементы интерьера как проекционный панорамный дисплей на горизонт, новый мультифункциональный руль, а также необычный центральный тачскрин, наклоненный в сторону водителя.

Никаких подтвержденных подробностей о том, как обновление скажется на технической стороне 5-Series, пока нет. Вероятно, машина продолжит продаваться в бензиновой, дизельной и подключаемой гибридной модификации, а также полностью электрической версии (i5), запас хода которой, по слухам, может достигнуть отметки в 1000 км.