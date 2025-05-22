Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

Новый патент, поданный Audi, намекает на разработку инженерами из Ингольштадта активного шасси следующего поколения, которое будет ориентировано на условиях бездорожья. И, похоже, это не какая-то расплывчатая концепция, а максимально готовая к серийному использованию технология.

Согласно патенту, который недавно появился в базе USPTO, Audi разрабатывает активную систему шасси, позволяющую водителям вручную регулировать жесткость и шарнирное сочленение подвески.

Патент новой технологии внедорожной подвески Audi

Идея состоит в том, чтобы обеспечить идеальный баланс между дорожным просветом и сцеплением с дорогой, в зависимости от того, по какой местности едет автомобиль.

Система регулирует ход сжатия. Это означает, что водитель конкретного автомобиля Audi сможет «виртуально» поднимать или усиливать свою подвеску в режиме реального времени.

Audi Q6 e-tron concept

Регулировать настройки можно будет ползунком или ручкой, расположенной внутри кабины, поэтому никаких гаечных ключей и подъемников не понадобится.

По мнению журналистов, Audi наконец-то решила ворваться во внедорожные игры со своим серийным автомобилем. И неспроста. Немецкий автопроизводитель известен своими раллийными машинами Quattro.

Audi Q6 e-tron concept

Если запатентованная активная система шасси действительно будет запущена в производство, то одна из новых моделей Audi может оказаться конкурентом таких легенд бездорожья как Land Rover и Jeep.

Ранее ингольштадтский автопроизводитель представил концепт-кар Q6 e-tron, который выглядел как полноценный внедорожник.

Машина обладала высоким дорожным просветом в 32 см за счет специально разработанных редукторов, а также выделялась «зубастыми» покрышками и расширенной колеей.