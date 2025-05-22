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Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
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audi q6 e tron concept suspension

Новый патент, поданный Audi, намекает на разработку инженерами из Ингольштадта активного шасси следующего поколения, которое будет ориентировано на условиях бездорожья. И, похоже, это не какая-то расплывчатая концепция, а максимально готовая к серийному использованию технология.

Согласно патенту, который недавно появился в базе USPTO, Audi разрабатывает активную систему шасси, позволяющую водителям вручную регулировать жесткость и шарнирное сочленение подвески.

audi articulating suspension patent
Патент новой технологии внедорожной подвески Audi

Идея состоит в том, чтобы обеспечить идеальный баланс между дорожным просветом и сцеплением с дорогой, в зависимости от того, по какой местности едет автомобиль.

Система регулирует ход сжатия. Это означает, что водитель конкретного автомобиля Audi сможет «виртуально» поднимать или усиливать свою подвеску в режиме реального времени.

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Audi Q6 e-tron concept

Регулировать настройки можно будет ползунком или ручкой, расположенной внутри кабины, поэтому никаких гаечных ключей и подъемников не понадобится. 

По мнению журналистов, Audi наконец-то решила ворваться во внедорожные игры со своим серийным автомобилем. И неспроста. Немецкий автопроизводитель известен своими раллийными машинами Quattro.

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Audi Q6 e-tron concept

Если запатентованная активная система шасси действительно будет запущена в производство,  то одна из новых моделей Audi может оказаться конкурентом таких легенд бездорожья как Land Rover и Jeep.

Ранее ингольштадтский автопроизводитель представил концепт-кар Q6 e-tron, который выглядел как полноценный внедорожник.

Машина обладала высоким дорожным просветом в 32 см за счет специально разработанных редукторов, а также выделялась «зубастыми» покрышками и расширенной колеей. 

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Фото:Audi, USPTO

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