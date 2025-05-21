На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal Jäger: его называют российским «Гелендвагеном»

Бывший поставщик деталей для «АвтоВАЗа» и «УАЗа» – компания Apal – долгое время лелеяла планы по выпуску собственного автомобиля. Его хотели построить на базе отечественных заднеприводных Жигулей и наделить собственным пластиковым кузовом.

В конечном итоге Apal обратила внимание на другую «ВАЗовскую» модель – внедорожник Niva. Специально для него был построен закрытый кузов, а сама машина сумела сойти с конвейера в количестве в несколько десятков единиц.

Apal Jäger 2020 года выпуска, выставленный на продажу в Германии

Накануне один из таких вездеходов был обнаружен редакцией «Daily-Motor» в продаже на популярном европейском классифайде «Mobile». Машину предлагают в Германии, куда она поступила усилиями немецкой фирмы Made in Russia GmbH в 2020 году.

По своей конструкции Apal Jäger схож с Mercedes-Maybach G650 Landaulet и представляет собой нечто вроде внедорожника с возможностью открытия верха для задних пассажиров. За внешнее сходство машину даже прозвали российским «Гелендвагеном».

Выставленный на продажу на немецком рынке внедорожник оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором ВАЗ-21214, выдающим 83 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента.

Как и оригинальная «Нива» Apal Jäger обладает полным приводом и может похвастать наличием блокировки дифференциала.

За счет пластикового кузова внедорожник гораздо легче, чем Niva. Благодаря этому от 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 13,6-секунды (на 3,4-секунды быстрее оригинального внедорожника).

Продавец утверждает, что машина является коллекционным экземпляром. При этом с 2020 года, когда она была выпущена, автомобиль успел наездить 21 тысячу км.

За редкий вездеход его владелец из Германии собирается выручить 19 тысяч евро или 1,7 миллиона рублей.