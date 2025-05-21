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Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в продажу в Японии: в нем можно спать в глуши

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Компания JAOS представила собственную версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, получившую название Jaos Style, на автосалоне в Токио в январе этого года. Спустя почти полгода машина стала доступна для покупателей в Японии.

Хардкорный вариант «Прадо» (Land Cruiser 250) максимально адаптирован под внедорожные условия и отличается только доработанным кузовом, которому достались: новый бампер сложной конструкции, расширители колесных арок, боковые подножки, экспедиционный багажник на крыше, новый капот, дополнительная светотехника, а также стальная защита картера двигателя и слегка увеличенный дорожный просвет.

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Toyota Land Cruiser Prado от JAOS

Автомобиль щеголяет специальными колесными дисками Enkei, обутыми в грязевые покрышки  Yokohama Open Country, а также обладает фирменными брызговиками. 

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Но это еще не все. Специально для покупателей этого внедорожника авторы тюнинг-кита предлагают набор для тех, кто в путешествии предпочитает оставаться с ночевкой в машине.

Комплект называется Toy Factory и превращает заднюю часть машины в подобие кушетки, на которой удобно лежать во весь рост. 

Механически Land Cruiser Prado/250 от JAOS не отличается от стокового внедорожника и использует под капотом все доступные варианты его двигателей: от бензиновых до дизельного мотора. 

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Фото:JAOS

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