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Известный в России недорогой кроссовер Kia может радикально сменить внешность во втором поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Субкомпактный кроссовер Kia Seltos появился в середине 2019 года, а уже весной 2020-го добрался до дилерских центров в России. Машину собирали на мощностях завода «Автотор» до 2022 года, но затем выпуск таких автомобилей прекратился. Впрочем, это не значит, что история «Селтоса» завершена.

Глобальная модель по-прежнему предлагается на многих других рынках сбыта и ожидает плановой смены поколения, в которой ей, по слухам, предстоит примерить совершенно новый дизайн.

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Шпионское фото нового поколения Kia Seltos

Дизайн-студия «KKSStudio» из Южной Кореи, опираясь на шпионские снимки прототипов нового Seltos, подготовила первый неофициальный рендер этой модели. На нем машина примерила кардинально иную внешность в сравнении с предшественником.

Автомобиль наделили переделанной передней частью кузова, где появились вертикальные дневные ходовые огни, квадратные блоки фар, расширенная решетка радиатора с сетчатым рисунком, другой бампер и новый капот. 

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Спекулятивный рендер нового поколения Kia Seltos

Боковины машины поменялись за счет новых крыльев и более широких пластиковых накладок на колесных арках и дверях, а корма, слегка проглядывающаяся на изображении, обзавелась новыми задними фонарями.

Ранние сообщения корейской прессы говорили о том, что на этот раз Kia Seltos будет предлагаться исключительно как гибридный автомобиль. Силовая установка машины, по слухам, включит в себя 1,6-литровый атмосферный ДВС, работающий в связке с электрическим двигателем.

Максимальная отдача такого тандема составит около 141 лошадиных сил. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. Причем последний реализуют необычным образом посредством электронной системы E-AWD.

Выпуск автомобиля собираются наладить уже в этом году на заводе в Кванджу. В продажу она может выйти в конце 2025-го – начале 2026 года. 

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Фото:KKSStudio/YouTube

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