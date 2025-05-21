Новое спорткупе Toyota MR2: все, что о нем известно на данный момент

В 2021 году Toyota показала концепт-кар Sports EV, за которым годом спустя последовал более близкий к производству прототип FT-Se. И хотя японцы пока официально не подтвердили планы по выпуску нового купе MR2, этот вопрос выглядит уже решенным.

Несмотря на то, что ранее Toyota часто полагалась при разработке новых спортивных моделей на сторонних автопроизводителей (примеры Toyota GR86 и Subaru BRZ, а также Toyota Supra и BMW Z4), в случае с возрожденным MR2 компания, скорее всего, будет двигаться в другом направлении.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota MR2

В сообщениях японских СМИ говорится, что машина будет построена на платформе, созданной инженерами «Тойоты», а также может позаимствовать решения других моделей GR (Gazoo Racing), в том числе GR Yaris M.

Toyota GR Yaris M Concept

Последний, напомним, был представлен еще в январе этого года. Концептуальный хэтчбек комплектовался новейшим 2-литровым 4-цилиндровым мотором.

Изначально предполагалось, что новая Toyots MR2 окажется электромобилем, но активный акцент на этом новом двухлитровом двигателе со стороны руководства Toyota намекает на то, что купе может получить ДВС.

По оценкам экспертов его мощность должна составить до 400 лошадиных сил, а в паре с мотором будет работать система полного привода, шестиступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат».

Неофициальный рендер нового поколения Toyota MR2

Сроки премьеры нового Toyota MR2 пока засекречены, но японская пресса предполагает, что спорткупе может дебютировать уже в 2026 году.