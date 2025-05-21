Показан Subaru, который захочет купить каждый дачник

В начале 2000-х в линейку моделей Subaru входил легковой пикап Baja. Машина не пользовалась огромной популярностью и предлагалась только на одном рынке сбыта – в США. Теперь на фоне популярности моделей Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick японцы задумались о том, чтобы воскресить модель Baja.

Масла в огонь подлил глава австралийского офиса «Субару» Блэр Рид, намекнувший на планы компании приступить к разработке небольших пикапов.

Не так давно свое мнение на тему дизайна одной из таких моделей обнародовал цифровой художник «Theottle», опубликовавший серию рендеров Subaru Baja нового поколения. Он, как и японские СМИ, уверен, что утилитарник увидит свет благодаря сотрудничеству Subaru и Toyota.

Рендер нового пикапа Subaru на базе Toyota Hilux

Напомним, обе компании поддерживают партнерские отношения и занимаются бейдж-инжинирингом, который предусматривает использование одних и тех же машин, но с разными дизайнами и шильдиками.

Ближайшие примеры этому спорткупе Subaru BRZ и Toyota GR86, а также электрические кроссоверы Subaru Solterra и Toyota bZ4X. Такой подход позволяет существенно экономить обоим на разработке новых моделей.

Предполагается, что новая утилитарная модель «Субару», если ей и вправду дадут «зеленый свет», будет использовать ту же архитектуру, что и бестселлер Toyota Hilux следующего поколения, премьера которого запланирована на этот – начало следующего года.

Рендер нового пикапа Subaru на базе Toyota Hilux

Внешне модель Subaru, разумеется, будет значительно отличаться от оригинала, получив шестиугольную решетку радиатора, острые кластеры фар и широкий задний грузовой отсек, наделенный собственными J-образными фонарями и откидной дверцей.

Мощностные характеристики гипотетической новинки «Субару» пока находятся в тени. Вероятно, автомобиль получит под капот гибридную систему на базе 2,5-литрового ДВС и электрического довеска от Toyota.

Двигатель в ней способен выдавать 160 лошадиных сил и 209 Нм, а электромотор добавляет ему дополнительно 119,6 «сил» и 270 Нм крутящего момента.