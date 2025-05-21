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В России рухнула цена на полноприводные Suzuki Grand Vitara

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер Suzuki Grand Vitara появился на свет три года назад и был построен на той же платформе, что и Toyota Urban Cruiser Hyryder. С активным развитием сегмента параллельного импорта машина быстро доехала до России в переднеприводной версии, но затем исчезла с нашего рынка. 

В конце 2024 года «Гранд Витара» вернулась в РФ уже в полноприводной модификации с «мягкой» гибридной силовой установкой и была оценена в 4,5-миллиона рублей, но недавно стоимость машины начала снижаться.

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Suzuki Grand Vitara 2025

В ходе мониторинга отечественных классифайдов выяснилось, что отныне стоимость Suzuki Grand Vitara в полноприводной версии с автоматической коробкой передач и мягкогибридной силовой установкой составляет не 4,5-миллиона рублей, как несколькими месяцами ранее, а уже 4,2-миллиона рублей.

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Автомобили, как и прежде, поставляются в Россию по альтернативным каналам ввоза. Их мощность равна 101 лошадиной силе при работе исключительно от ДВС, а совокупная отдача при включении в паспортные характеристики довеска из 48-вольтового стартера-генератора доходит до 117 «сил». 

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Кроссоверу положена классическая шестискоростная автоматическая коробка передач, а в арсенал машины входят такие опции комфорта как климатическая система, «круиз», система кругового видеообзора и даже люк в крыше. 

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Фото:Suzuki

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