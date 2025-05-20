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Бюджетники Hyundai HB20 и i20 хотят в новом поколении примерить футуристичный имидж

Текст: Алиса Шашкова
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В Бразилии на протяжении многих лет продается модель Hyundai HB20. Литеры HB в названии этого автомобиля обозначают Hyundai Brasil. В 2019-м году в продажу на бразильском рынке поступило действующее поколение HB20 (может быть седаном и хэтчбеком), а в 2022-м эта модель прошла через рестайлинг.

До появления свежей генерации «двадцатки» остается совсем немного времени. Накануне это подтвердил латиноамериканский портал «Autoesporte Globo», опубликовавший неофициальные рендеры нового HB20, а также раскрывший об этой бюджетной новинке корейской компании свежие подробности.

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Тестовый прототип нового поколения Hyundai HB20 (i20)

Журналисты из Бразилии предполагают, что новому недорогому хэтчбеку собираются кардинальным образом сменить имидж в пользу футуристичного дизайна.

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Рендер нового поколения Hyundai HB20 (i20)

Спереди автомобиль на неофициальных рендерах получил удлиненный и низкий клиновидный капот, узкие фары, образующие в проекции букву «H», а также лишился решетки радиатора, которую заменил широкий нижний воздухозаборник.

Что касается кормы машины, то она была выполнена по типу ее двоюродного брата i20 и обзавелась задними фонарями, реализованными в форме бумеранга. 

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Рендер нового поколения Hyundai HB20 (i20)

Бразильская пресса полагает, что в новом поколении HB20 и i20 будут объединены, чтобы продаваться на разных рынках сбыта с разными названиями. 

Длина автомобиля должна прибавить сразу 10 см – до 4,10-метра, опередив по этому показателю VW Polo (4,07-метра), а также приблизившись к Chevrolet Onix (4,16-метра). Колесная база нового HB20, по слухам, увеличится на 5 см с нынешних 2,53 до 2,58-метра, а объем багажника с актуальных 300 до 330-литров соответственно.

Продавать машину хотят с прежним литровым атмосферным двигателем мощностью 80 лошадиных сил, а также в его турбоверсии на 120 «сил». Пару первому составит 5-скоростная МКПП, а второму будет положен уже 6-диапазонный «автомат». 

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Фото:João Kleber Amaral/Autoesporte

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