Японский хит Mazda CX-5 рвется в третье поколение: раскрыт дизайн и подробности

Сегодня-завтра Toyota представит новую генерацию своего кроссовера-бестселлера RAV4, который обещает стать не менее популярным, чем его предшественники. Ответить ему предстоит другой японской модели – Mazda CX-5.

Самый продаваемый «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы собирается в этом году перебраться в новое поколение. Как он может измениться внешне и технически недавно рассказали западные журналисты.

Портал «TopElectricSUV» выложил в Сеть неофициальные рендеры CX-5 3 поколения, на которых машина приобрела эволюционный дизайн. У нынешней модели автомобиль унаследовал форм-фактор, но поменялся в отдельных деталях, таких как фары, решетка радиатора и бамперы.

Неофициальное изображение Mazda CX-3 третьей генерации

С большой долей вероятности новому кроссоверу «Мазды» будет положена гибридная трансмиссия собственной разработки компании. Сейчас гибридные Mazda используют бензино-электрические установки, которые бренд заимствует у Toyota, но вскоре это изменится.

Впрочем, на первых порах продавать CX-5 третьей генерации будут только с обычным 2,5-литровым атмосферником Skyactiv-G.

Неофициальное изображение Mazda CX-3 третьей генерации

Дизельной модификации у кроссовера не будет, а подключаемое гибридное исполнение появится не раньше 2027 года, когда будет готова силовая установка Skyactiv-Z. Последняя обещает удивить не только своей мощностью, но и топливной экономичностью.

Презентация нового поколения Mazda CX-5 может состояться до конца нынешнего года. По крайней мере на это намекают японские СМИ.