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Японский хит Mazda CX-5 рвется в третье поколение: раскрыт дизайн и подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
next gen mazda cx 5 hybrid tries to steal the cgi spotlight from all new 2026 toyota rav4 2 1

Сегодня-завтра Toyota представит новую генерацию своего кроссовера-бестселлера RAV4, который обещает стать не менее популярным, чем его предшественники. Ответить ему предстоит другой японской модели – Mazda CX-5.

Самый продаваемый «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы собирается в этом году перебраться в новое поколение. Как он может измениться внешне и технически недавно рассказали западные журналисты.

Портал «TopElectricSUV» выложил в Сеть неофициальные рендеры CX-5 3 поколения, на которых машина приобрела эволюционный дизайн. У нынешней модели автомобиль унаследовал форм-фактор, но поменялся в отдельных деталях, таких как фары, решетка радиатора и бамперы.

next gen mazda cx 5 hybrid tries to steal the cgi spotlight from all new 2026 toyota rav4 6 1
Неофициальное изображение Mazda CX-3 третьей генерации

С большой долей вероятности новому кроссоверу «Мазды» будет положена гибридная трансмиссия собственной разработки компании. Сейчас гибридные Mazda используют бензино-электрические установки, которые бренд заимствует у Toyota, но вскоре это изменится. 

Впрочем, на первых порах продавать CX-5 третьей генерации будут только с обычным 2,5-литровым атмосферником Skyactiv-G.

next gen mazda cx 5 hybrid tries to steal the cgi spotlight from all new 2026 toyota rav4 7 1
Неофициальное изображение Mazda CX-3 третьей генерации

Дизельной модификации у кроссовера не будет, а подключаемое гибридное исполнение появится не раньше 2027 года, когда будет готова силовая установка Skyactiv-Z. Последняя обещает удивить не только своей мощностью, но и топливной экономичностью. 

Презентация нового поколения Mazda CX-5 может состояться до конца нынешнего года. По крайней мере на это намекают японские СМИ. 

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Фото:TopElectricSUV

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