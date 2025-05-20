Одни из самых популярных минивэнов Toyota обновятся уже в этом году

Toyota представила актуальное, четвертое поколение родственных минивэнов Noah и Voxy в начале 2022 года. Модели-близнецы пробыли на рынке на протяжении более трех лет и подошли к моменту, когда им необходим полноценный рестайлинг.

По сообщениям японской прессы, Toyota готовится обновить свои популярные минивэны Noah и Voxy, располагающиеся на ступеньку выше бюджетной Sienta.

Машины должны пережить модернизацию уже этой осенью (ориентировочно в октябре).

Toyota Noah актуального поколения

С рестайлингом японские однообъемники обзаведутся 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем, который станет доступен начиная с базовой комплектации, получат улучшенную систему безопасности TSS 3.0, включая помощь в удержании полосы движения, автоматический дальний свет и другие функции, а также приобретут систему контроля за «слепыми» зонами.

Toyota Voxy актуального поколения

Как поменяются Noah и Voxy с обновлением с точки зрения техники пока неизвестно, но в нынешней итерации эти братья-близнецы используют в качестве движущей силы 1,8-литровый бензиново-электрический силовой агрегат, дополненный вариаторной трансмиссией.

Интерьер Toyota Noah и Toyota Voxy текущей генерации

Средний расход топлива такой системы составляет 6,8-литра бензина на 100 км.