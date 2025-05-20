ДомойАвтоновости сегодняОдни из самых популярных минивэнов Toyota обновятся уже в этом году

Одни из самых популярных минивэнов Toyota обновятся уже в этом году

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Toyota Noah Voxy Sketches 39 1

Toyota представила актуальное, четвертое поколение родственных минивэнов Noah и Voxy в начале 2022 года. Модели-близнецы пробыли на рынке на протяжении более трех лет и подошли к моменту, когда им необходим полноценный рестайлинг.

По сообщениям японской прессы, Toyota готовится обновить свои популярные минивэны Noah и Voxy, располагающиеся на ступеньку выше бюджетной Sienta.

Машины должны пережить модернизацию уже этой осенью (ориентировочно в октябре). 

Toyota Noah 67 1
Toyota Noah актуального поколения

С рестайлингом японские однообъемники обзаведутся 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем, который станет доступен начиная с базовой комплектации, получат улучшенную систему безопасности TSS 3.0, включая помощь в удержании полосы движения, автоматический дальний свет и другие функции, а также приобретут систему контроля за «слепыми» зонами.

Toyota Voxy 25 1
Toyota Voxy актуального поколения

Как поменяются Noah и Voxy с обновлением с точки зрения техники пока неизвестно, но в нынешней итерации эти братья-близнецы используют в качестве движущей силы 1,8-литровый бензиново-электрический силовой агрегат, дополненный вариаторной трансмиссией.

Toyota Noah Voxy Sketches 36 1
Интерьер Toyota Noah и Toyota Voxy текущей генерации

Средний расход топлива такой системы составляет 6,8-литра бензина на 100 км.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой седан и хэтчбек Mazda3 приближается к рестайлингу

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 появится уже в...

Новое поколение популярного семейного кроссовера из Кореи показалось...

Младший брат Hyundai Creta сильно изменится уже к...

Внедорожник Lada Niva, переделанный в снегоуборщик, продают в...

Выносливый японский семейный минивэн на замену «китайцам» оценили...

5-метровый брат Hyundai Palisade от Kia вот-вот сменит...

Toyota слила в интернет новые тизеры нового поколения...

Новый рамный внедорожник Nissan предстал в неожиданном обличии

Легендарный и несокрушимый внедорожник: в Испании оценили новую...

Раскрыт гибридный автомобиль, который превзошел по надежности все...

Toyota предлагает помочь Nissan после провала переговоров с...

Nissan Navara нового поколения, который бросит перчатку Toyota...

Новую Toyota Corolla изобразили в виде компактной Camry

Новый Toyota RAV4 получит акулий дизайн и квадратный...

Новый кроссовер Suzuki Escudo на базе Grand Vitara...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+