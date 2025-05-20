Новое поколение популярного семейного кроссовера из Кореи показалось на свежих изображениях

Согласно сообщениям из Кореи, Kia Sorento следующего поколения находится в стадии разработки и может отказаться от бензиновых и дизельных моторов. Презентация автомобиля может состояться в конце 2026 или начале 2027 года.

Свежие рендеры, опубликованные одной из местных дизайн-студий, раскрыли предполагаемый дизайн реформенного кроссовера.

На цифровых иллюстрациях «Соренто» следующей генерации показан с новой передней частью, которая является эволюцией нынешней модели. Новые фары сочетаются с более броскими ДХО, а двухъярусная решетка радиатора скрывает в себе больше технологий безопасности.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Sorento

Кузов машины обладает более угловатым стилем и щеголяет большим количеством складок на панелях, что придает ему брутальности.

Считается, что в новом поколении Kia Sorento будет предлагаться с тем же 1,6-литровым бензиновым турбомотором и электрическим двигателем, которые положены Sorento Hybrid.

Эта связка развивает от 230 до 265 лошадиных сил мощности и 350 Нм крутящего момента, а также предлагается как в переднеприводной, так и полноприводной компоновках.

Прототип Kia Sorento нового поколения

Вопреки слухам новый «Соренто» не получит новейшую гибридную силовую установку, работающую от 2,5-литрового ДВС.

Аналогичная система сейчас положена Hyundai Palisade и в будущем дебютирует в пикапе Kia Tasman с двойной кабиной. Ее максимальная мощность заметно превосходит «сорентовские» 230 л.с., достигая 340 лошадиных сил и 460 Нм.

Единственной существенной доработкой силовой установки Sorento может стать увеличение ее дальнобойности на электричестве до 100 км, что станет возможно за счет прибавки емкости батареи на 6 кВт/ч (с 14 до 20 кВт/ч).