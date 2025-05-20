Младший брат Hyundai Creta сильно изменится уже к концу этого года

Компания Hyundai тестирует рестайлинг-версию своего популярного субкомпактного кроссовера Venue, который считается младшим братом бестселлера Hyundai Creta. Действующее поколение этой модели появилось еще в 2019 году и теперь готовится пройти через глобальную модернизацию.
На днях Venue 2 генерации был замечен во время тестов в Индии. Прототип, несмотря на маскировку, отличился новым внешним стилем. Ожидается, что автомобиль окажется похож на Creta действующего поколения.
«Паркетник» может примерить горизонтальные перевернутые L-образные дневные ходовые огни, разделенные фары, большой кожух радиатора, а также сквозные фонари сзади и слегка покатую линию крышу, придающую машине спортивности.
Тестовый Venue был оснащен четырьмя радарными датчиками спереди и сзади, а пространство под бампером отведено для установки системы автономного управления ADAS. Ожидается, что в случае с этим кроссовером речь будет идти о системе помощи при вождении 2 уровня.
Подтвержденной информации об интерьере нового Hyundai Venue пока нет, но зарубежные СМИ предполагают, что общая компоновка будет повторять более дорогой «паркетник» Creta.
Автомобиль может получить двойные 12,3-дюймовые экраны «мультимедийки» и виртуальной приборной панели, новые сиденья для улучшенного комфорта водителя и пассажиров, но панель кондиционера сохранит физические кнопки.
Ожидается, что приводить в движение новый «Веню» будет 1,5-литровый дизельный мотор CRDi VGT, 1,2-литровый бензиновый двигатель, а также литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом. Кроме того, для реформенного корейского вседорожника будет положен 1,6-литровый 4-цилиндровый «атмосферник», работающий в паре с вариатором (на 123 л.с.).
Презентация нового Hyundai Venue должна состояться в конце нынешнего года.