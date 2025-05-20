Младший брат Hyundai Creta сильно изменится уже к концу этого года

Компания Hyundai тестирует рестайлинг-версию своего популярного субкомпактного кроссовера Venue, который считается младшим братом бестселлера Hyundai Creta. Действующее поколение этой модели появилось еще в 2019 году и теперь готовится пройти через глобальную модернизацию.

На днях Venue 2 генерации был замечен во время тестов в Индии. Прототип, несмотря на маскировку, отличился новым внешним стилем. Ожидается, что автомобиль окажется похож на Creta действующего поколения.

Тестовый прототип Hyundai Venue 2 поколения

«Паркетник» может примерить горизонтальные перевернутые L-образные дневные ходовые огни, разделенные фары, большой кожух радиатора, а также сквозные фонари сзади и слегка покатую линию крышу, придающую машине спортивности.

Тестовый Venue был оснащен четырьмя радарными датчиками спереди и сзади, а пространство под бампером отведено для установки системы автономного управления ADAS. Ожидается, что в случае с этим кроссовером речь будет идти о системе помощи при вождении 2 уровня.

Подтвержденной информации об интерьере нового Hyundai Venue пока нет, но зарубежные СМИ предполагают, что общая компоновка будет повторять более дорогой «паркетник» Creta.

Интерьер Hyundai Creta действующего поколения

Автомобиль может получить двойные 12,3-дюймовые экраны «мультимедийки» и виртуальной приборной панели, новые сиденья для улучшенного комфорта водителя и пассажиров, но панель кондиционера сохранит физические кнопки.

Ожидается, что приводить в движение новый «Веню» будет 1,5-литровый дизельный мотор CRDi VGT, 1,2-литровый бензиновый двигатель, а также литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом. Кроме того, для реформенного корейского вседорожника будет положен 1,6-литровый 4-цилиндровый «атмосферник», работающий в паре с вариатором (на 123 л.с.).

Презентация нового Hyundai Venue должна состояться в конце нынешнего года.