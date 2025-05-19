Выносливый японский семейный минивэн на замену «китайцам» оценили в 2,2 млн рублей

Suzuki не поставляет автомобили в Россию по официальным каналам на протяжении уже более 3 лет, но отдельные модели этой японской компании все еще доступны на нашем рынке. Их ввозом занимаются «серые» импортеры, предлагающие привезти ту или иную модель в обход санкций.

Недавно в РФ прибыл автомобиль, который хорошо подходит под запросы больших семей. Благодаря кузову минивэн и трехрядному салону в нем может разместиться до семи человек, а простая конструкция механической части обеспечат его будущему владельцу безотказную эксплуатацию машины на протяжении многих лет.

Suzuki Ertiga 2025

Речь идет о Suzuki Ertiga. Автомобиль 2025 производственного года стал доступен в Ставрополе. Его продажей занимается частное лицо, которое, очевидно, занимается продажей машин, ввезенных по альтернативному импорту.

Японский минивэн прибыл в Россию в комплектации GLX. Машина окрашена в коричневый цвет, обладает леворульной компоновкой и может похвастать богатым оснащением. В арсенал автомобиля входит мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, климат-контроль, мультируль, а также датчики парковки и система электронной стабилизации.

Под капотом минивэна установлен простой и выносливый полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 103 лошадиные силы. Помогает ему не менее крепкая шестискоростная автоматическая коробка передач.

За Suzuki Ertiga 2025 года выпуска без пробега в России продавец надеется выручить 2 миллиона 247 тысяч рублей.

Это дешевле, чем сейчас на нашем рынке предлагаются такие 3-рядные китайские модели как Evolute i-Space (от 2,5 миллиона рублей), а также VGV U75 Plus (от 2,9 миллиона рублей) и большинство других машин из «Поднебесной».