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5-метровый брат Hyundai Palisade от Kia вот-вот сменит поколение, дизайн и технику

Текст: Михаил Романченко
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Премьера нового поколения большого кроссовера Hyundai Palisade состоялась в декабре 2024 года, но его родственник Kia Telluride, построенный на той же платформе, все еще ожидает плановой модернизации.

С переходом в свежую генерацию этот просторный вседорожник обещает кардинальные пертурбации не только в своей внешней стороне, но и в технической части.

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Шпионское фото нового поколения кроссовера Kia Telluride

На изображении, опубликованном порталом «Autobics», новое поколение Kia Telluride обзавелось дизайном, схожим с линейкой электрических кроссоверов EV.

Автомобиль примерил более грубые формы кузова с квадратными линиями, светодиодную оптику с новыми дневными ходовыми огнями, прямоугольную решетку радиатора с новым логотипом Kia, а также другой бампер. 

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Неофициальный рендер нового поколения Kia Telluride

Вместе с тем, независимые художники полагают, что этой 5-метровой модели Kia во второй генерации предстоит получить более «гладкие» боковины, лишиться пластикового обвеса на колесных арках и примерить новомодные потайные дверные ручки, ранее бывшие прерогативой исключительно роскошных моделей. 

Как поменяется Kia Telluride нового поколения внутри на рендерах не показали, но от салона машины ждут как минимум новых, увеличенных в размерах дисплеев мультимедийной системы и виртуальной «приборки», а также появление других сидений Dynamic Body Care с регулируемыми подставками для ног и подлокотников с массажем. 

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Шпионское фото нового поколения кроссовера Kia Telluride

Сомнений в том, что следующий «Телурайд» будет оснащен гибридной трансмиссией, нет.

Скорее всего в качестве нее выступит новая 2,5-литровая турбочетверка, дополненная электродвигателями, обеспечивающими свыше 300 лошадиных сил мощности и улучшенную экономию топлива.

Работать системе предстоит в паре с десятиступенчатым «автоматом». На полном баке такие вседорожники, по слухам, будут проезжать до 965 километров. 

Презентация Kia Telluride 2 генерации состоится в течение этого года. 

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Фото:Autobics, Соцсети

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