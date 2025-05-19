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Toyota слила в интернет новые тизеры нового поколения своего самого популярного кроссовера

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера новой генерации кроссовера Toyota RAV4 уже определена. Машину, являющуюся самым продаваемым SUV компании в мире, покажут 21 мая этого года. В преддверии этого события в интернет были загружены свежие тизерные изображения автомобиля, раскрывающие его внешний облик.

На всех трех фотографиях, опубликованных на страницах в соцсетях «Тойоты», показан будущий экстерьер «паркетника». Начиная с большого черного кожуха радиатора спереди и заканчивая С-образной оптикой, в которой фары, предполагаемо, сходятся друг с другом за счет светодиодной полосы под новым капотом. 

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Тизерные изображения нового поколения Toyota RAV4

На втором снимке продемонстрированы припаркованные в снегу колеса, напоминающие по дизайну те, что используются в модели Adventure, а на третьем показана багажная дверь машины, ее фонари необычной формы, шильдик Toyota и гравировка с названием модели «RAV4».

До этого Toyota публиковала раннюю серию тизеров нового «РАВ4», на которых можно было частично рассмотреть интерьер автомобиля, напоминающий по своим решениям электрический SUV bZ4X. 

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Тизер салона нового Toyota RAV4

Внутреннее убранство машины должно обзавестись большим центральным дисплеем, цифровой комбинацией приборов и новым рулем, а также переделанным центральным тоннелем. 

Механические изменения RAV4 нового поколения остаются в тени. Вероятно, машина продолжит использовать актуальную гибридную силовую установку, а в будущем даже разживется полностью электрической модификацией.

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Фото:Toyota

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