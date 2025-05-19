Toyota слила в интернет новые тизеры нового поколения своего самого популярного кроссовера

Премьера новой генерации кроссовера Toyota RAV4 уже определена. Машину, являющуюся самым продаваемым SUV компании в мире, покажут 21 мая этого года. В преддверии этого события в интернет были загружены свежие тизерные изображения автомобиля, раскрывающие его внешний облик.

На всех трех фотографиях, опубликованных на страницах в соцсетях «Тойоты», показан будущий экстерьер «паркетника». Начиная с большого черного кожуха радиатора спереди и заканчивая С-образной оптикой, в которой фары, предполагаемо, сходятся друг с другом за счет светодиодной полосы под новым капотом.

Тизерные изображения нового поколения Toyota RAV4

На втором снимке продемонстрированы припаркованные в снегу колеса, напоминающие по дизайну те, что используются в модели Adventure, а на третьем показана багажная дверь машины, ее фонари необычной формы, шильдик Toyota и гравировка с названием модели «RAV4».

До этого Toyota публиковала раннюю серию тизеров нового «РАВ4», на которых можно было частично рассмотреть интерьер автомобиля, напоминающий по своим решениям электрический SUV bZ4X.

Тизер салона нового Toyota RAV4

Внутреннее убранство машины должно обзавестись большим центральным дисплеем, цифровой комбинацией приборов и новым рулем, а также переделанным центральным тоннелем.

Механические изменения RAV4 нового поколения остаются в тени. Вероятно, машина продолжит использовать актуальную гибридную силовую установку, а в будущем даже разживется полностью электрической модификацией.