Легендарный и несокрушимый внедорожник: в Испании оценили новую Lada Niva Sport

Европейская пресса все чаще уделяет внимание российскому авторынку и автомобилям Lada, которые с 2022 года недоступны для стран «Старого Света».

Недавно журналисты испанского подразделения портала «Motor1» решили присмотреться к модельной линейке «АвтоВАЗа», где обнаружили новую версию знаменитого во всем мире внедорожника Niva, названную «Sport».

«Этот знаменитый и культовый российский внедорожник, почти такой же грубый, как Citroen C15, появился на свет в 70-х годах и много лет продавался в Испании. У нас его уже нет, но жизнь «Нивы» продолжается в России, в том числе с более роскошной, эксклюзивной версией Bronto, а также с более мягкой и современной Lada Niva Travel.

А теперь к ним добавляется еще и Lada Niva Sport – машина со спортивным подходом, которая избавлена от одного из своих главных недостатков – низкой мощности двигателя», – пишет испанский автомобильный журнал.

Далее авторы статьи описывают изменения, которые произошли с «Нивой» в версии Sport. И отдельное внимание останавливают на ее моторе:

«Если обычная «Нива» оснащается скромным атмосферным бензиновым мотором на 1,7-литра и 83 лошадиные силы, сочетающимся с 5-ступенчатой механической трансмиссией, то теперь все стало гораздо лучше.

Мощность на колеса внедорожника поступает от 16-клапанного блока на 122 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента, связанного с усиленной коробкой передач и «понижайкой».

С точки зрения производительности такой автомобиль лучше, чем был когда-либо: максимальная скорость достигает 162 километров в час, а на разгон с места до 100 км/ч уходит 11,8-секунды.

Другие перемены затрагивают подвеску и тормоза машины, также ее внешность, где появились такие новые детали как переделанный бампер, дополнительные фары, 17-дюймовые двухцветные колеса. Внутри машина удивляет гоночными акцентами, в том числе спортивными креслами и рулевым колесом с нулевой меткой».

Завершают свою статью испанские эксперты подсчетом цены машины. В России за Lada Niva Sport сейчас просят от 1 миллиона 699 тысяч рублей. При конвертации в европейскую валюту это около 18 тысяч 837 евро:

«С учетом роста курса рубля итоговая сумма (в евро) за последние недели немного выросла, но даже это не способно сделать такое предложение неинтересным», – говорится в заметке журнала «es.Motor1».