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Nissan Navara нового поколения, который бросит перчатку Toyota Hilux, начинает обретать форму

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan в срочном порядке готовит новый жизненно важный для него автомобиль – пикап Navara следующего поколения с двойной кабиной. Проект новой рабочей лошадки японского автопроизводителя, терпящего финансовое бедствие, пока засекречен, но первые намеки на дизайн такой машины уже есть.

Австралийский портал «CarsGuide» подготовил первый неофициальный рендер нового Nissan Navara, показав как может выглядеть такой автомобиль в серийном воплощении.

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Пикап Nissan Frontier Pro

Пару недель назад на выставке в Шанхае (Китай) Nissan представил свой среднеразмерный пикап Frontier Pro. Но, как выяснилось позднее, эта модель не окажется новой Navara.

Вместо этого Nissan выпустит еще один утилитарник, который будет основан на нынешнем Mitsubishi L200/Triton и получит под капот дизельный и подзаряжаемый гибридный двигатель (PHEV).

Первый мотор собираются использовать как «крючок» для покупателей, а второй хотят внедрить в течение жизненного цикла модели, которая в последствии может стать полностью электрической и обзавестись твердотельной аккумуляторной батареей. 

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Неофициальный рендер Nissan Navara нового поколения

«Тяжелотопливная» мощность в новой Navara, по слухам, будет обеспечиваться 2,4-литровым турбодизельным агрегатом Mitsubishi, который развивает 203 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента. 

Что касается подключаемой гибридной силовой установки, то она по всей вероятности будет работать от 2,5-литрового ДВС и электромоторов, а также батареи емкостью 23 кВт/ч. Расход топлива машины составит примерно 2-литра на 100 км, а запас хода исключительно на электрической тяге достигнет 100 км. 

Внешне будущий конкурент Toyota Hilux, который также ожидает скорую смену поколения, будет выделяться характерной световой подписью, брутальным бампером с серебристой «губой», высоким клиренсом, вместительными колесными арками, а также наличием вездеходных покрышек с начальных комплектаций.

Презентовать новый Nissan Navara собираются в 2026 году.

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Фото:CarsGuide, Nissan

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