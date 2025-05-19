Новую Toyota Corolla изобразили в виде компактной Camry

Toyota Camry перешла в новое поколение в 2023 году, а теперь готовится премьера следующей генерации другого важного столпа компании – Corolla. Машина, пережившая комплексную модернизацию в 2018 году, успела существенно устареть, поэтому может пойти по пути радикального пересмотра экстерьера и механической стороны.

Накануне независимый художник Георгий Тедорадзе решил поразмыслить на этот счет и продемонстрировал собственное видение этого проекта. Дизайнер нарисовал 13-е поколение Toyota Corolla, используя лекала ее крупного брата – Camry XV80.

Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения

Автомобиль на рендерах обзавелся фарами характерной C-образной формы, торцы и нижние части которых отведены под светодиодную линию ДХО. Бампер машины получил более спортивную конструкцию и примерил пересмотренную решетку радиатора, а также интегрированные в нижнюю часть блоки противотуманных фонарей.

Корма виртуальной «Короллы» нового поколения изменилась не менее кардинально, чем передняя часть кузова.

Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения

Автомобиль получил новый массивный бампер с бутафорскими вырезами по бокам, а также фальшвыхлопные трубы, подчеркнутые хромированными линиями, плюс собственные задние фонари, состыкованные тонкой линией через всю крышку багажника.

Как будет выглядеть салон Corolla нового поколения дизайнеры не показали, но, скорее всего, внутри популярная модель Toyota обзаведется мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводной зарядкой для смартфона, а также системой голосового управления на базе искусственного интеллекта.

Основой 13-й генерации «Короллы» видят 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 128 лошадиных сил в атмосферной версии и 178 л.с. в турбированном варианте. Помимо него автомобиль могут предложить в гибридной и подзаряжаемой гибридной модификациях.

Премьера нового поколения Toyota Corolla может состояться уже в 2026 году.