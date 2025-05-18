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Новый Toyota RAV4 получит акулий дизайн и квадратный салон

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Одной из самых ожидаемых новинок компании Toyota, премьера которой должна состояться в ближайшие годы, считается новое поколение кроссовера RAV4. Бестселлер японской марки в сегменте SUV готовится к переходу в свежую генерацию, обещающую ему перекроенный дизайн и, по слухам, новые технологии.

Как будет выглядеть машина пока доподлинно неизвестно, однако японский художник «DAMD.inc» полагает, что в новом поколении «РАВ4» обзаведется оформлением передней части кузова, выполненной с оглядкой на внешность акулы-молота. 

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Неофициальный рендер Toyota RAV4 нового поколения

Реформенный кроссовер приобретет высокий капот, С-образные дневные ходовые огни, прикрывающие основные блоки фар, решетку радиатора одного цвета с кузовом, угловатый бампер и перелицованные боковины.

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Интерьер нового поколения Toyota RAV4

Ранее Toyota выложила в Сеть официальный снимок салона нового RAV4, судя по которому автомобиль приобретет оквадраченную переднюю панель цифровой ЖК-приборной консолью, отдельностоящим экраном «мультимедийки», новым рулем с двумя спицами и необычными воздуховодами.

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Официальный тизер нового Toyota RAV4

Как поменяется «РАВ4» с переходом в новое поколение с точки зрения механики пока неизвестно, но машина точно сохранит свою подзаряжаемую гибридную силовую установку, построенную вокруг 2,5-литрового атмосферного ДВС.

Убедиться в том, как будет выглядеть Toyota RAV4 нового поколения получится уже совсем скоро. Презентовать кроссовер собираются через 3 дня – 21 мая в 10 часов утра по времени Токио.

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Фото:DAMD.inc, Toyota

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