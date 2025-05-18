ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota Celica будет похожей на концепт-кар FT-Se

Новая Toyota Celica будет похожей на концепт-кар FT-Se

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
toyota ft se concept 100908875 1

Новый президент Toyota Цунэдзи Сато после своего вступления в должность пообещал, что воскресит классический спорткар Celica. Японские СМИ предполагают, что машина появится уже в следующем году и окажется серийным вариантом концепт-кара FT-Se, дебютировавшим в 2023 году. 

Toyota Celica была снята с производства в 2006 году. Инсайдеры пишут, что машину хотят вернуть ровно через 20 лет, то есть начать ее продажи в 2026 году. 

Внешний вид нового спорткупе должен оказаться близок к шоу-кару FT-Se, представленному двумя годами ранее. У концепт-кара новая «Селика» может унаследовать низкий капот, широкие колесные арки, крышу из углеродного волокна и роскошный интерьер.

toyota ft se 80
Прототип Toyota FT-Se

Механическая сторона машины сейчас засекречена, но имеющие связи в Toyota японские журналисты полагают, что спорткару будет положен недавно разработанный 2-литровый турбомотор. 

Он на 10 процентов меньше актуального 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом, что позволит легче интегрировать его в компактный кузов новой Celica, а также улучшить ее развесовку по осям, управляемость и аэродинамику (за счет уменьшенного капота).

FTSe Interior 6 W610 H407
Интерьер прототипа Toyota FT-Se

Максимальная мощность двигателя для новой Toyota Celica должна оказаться на уровне 400 лошадиных сил, а крутящий момент достигнуть 550 Нм. 

Недавно Toyota запатентовала название GR Celica, что намекает на наличие у этой модели в том числе «заряженной» модификации от отдела производительности Gazoo Racing.

Такие машины с большой долей вероятности получат собственные настройки подвески и шасси, а также систему полного привода GR-Four.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Хит среди недорогих минивэнов Toyota изменится уже в...

Один из самых бюджетных Suzuki научился выглядеть как...

Suzuki Jimny превратили в ветерана бездорожья от Toyota

Новый рамный Kia Tasman показан в хардкорной внедорожной...

Ультра-бюджетный седан Mitsubishi оценили в России в 1,8...

У самого дорогого внедорожника Toyota в истории появится...

Знаменитый хардкорный автомобиль Бэтмена из фильмов Нолана оценили...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cruiser: в...

«Престижный» аналог Toyota RAV4 удивит мощностью и расходом...

Загоревшийся китайский электрический кроссовер Feifan Marvel R пришлось...

Первые 2 тысячи новых купе Honda Prelude появится...

Новый Toyota Hilux почти готов к выходу в...

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica не узнают в новом...

Nissan может выпустить новый электрический SUV дешевле 2...

Возрожденный внедорожник Honda Horizon представили в виде перелицованного...

Logan и Sandero 1 поколения вошли в ТОП...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+