Новая Toyota Celica будет похожей на концепт-кар FT-Se

Новый президент Toyota Цунэдзи Сато после своего вступления в должность пообещал, что воскресит классический спорткар Celica. Японские СМИ предполагают, что машина появится уже в следующем году и окажется серийным вариантом концепт-кара FT-Se, дебютировавшим в 2023 году.

Toyota Celica была снята с производства в 2006 году. Инсайдеры пишут, что машину хотят вернуть ровно через 20 лет, то есть начать ее продажи в 2026 году.

Внешний вид нового спорткупе должен оказаться близок к шоу-кару FT-Se, представленному двумя годами ранее. У концепт-кара новая «Селика» может унаследовать низкий капот, широкие колесные арки, крышу из углеродного волокна и роскошный интерьер.

Прототип Toyota FT-Se

Механическая сторона машины сейчас засекречена, но имеющие связи в Toyota японские журналисты полагают, что спорткару будет положен недавно разработанный 2-литровый турбомотор.

Он на 10 процентов меньше актуального 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом, что позволит легче интегрировать его в компактный кузов новой Celica, а также улучшить ее развесовку по осям, управляемость и аэродинамику (за счет уменьшенного капота).

Интерьер прототипа Toyota FT-Se

Максимальная мощность двигателя для новой Toyota Celica должна оказаться на уровне 400 лошадиных сил, а крутящий момент достигнуть 550 Нм.

Недавно Toyota запатентовала название GR Celica, что намекает на наличие у этой модели в том числе «заряженной» модификации от отдела производительности Gazoo Racing.

Такие машины с большой долей вероятности получат собственные настройки подвески и шасси, а также систему полного привода GR-Four.