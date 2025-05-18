Хит среди недорогих минивэнов Toyota изменится уже в августе

Бюджетный минивэн Toyota Sienta перешла в актуальное на сегодняшний день третье поколение в 2022 году. С того момента минуло уже три года, что соответствует половине его жизненного цикла. Следующим шагом для этой модели станет рестайлинг, дожидаться которого, по слухам, остается совсем недолго.

Как сообщает японская пресса, обновление бестселлера в сегменте минивэнов Toyota Sienta запланировано уже на август этого года. Автомобиль должен преобразиться не только визуально, но и механически, чтобы продолжить успешно противостоять новому поколению модели Honda Freed.

Toyota Sienta действующего поколения

Ожидается, что реформенная «Сиента» обзаведется переделанными деталями экстерьера, поменяв оформление передней части кузова и кормы.

В салоне по-прежнему будет предусмотрено место для семи человек, но его дизайн окажется пересмотрен вместе с оборудованием для обеспечения безопасности (в него войдет система обнаружения пешеходов и транспортных средств, а также защита от случайного ускорения).

Кроме того, минивэну добавят электронный ручной тормоз, функцию Auto Hold, а также систему адаптивного круиз-контроля.

Toyota Sienta действующего поколения

Технически бестселлер в сегменте минивэнов среди моделей Toyota останется прежним, но обещает улучшиться с точки зрения мощности и расхода топлива.

Гибридная система на базе 1,5-литрового ДВС прибавит в отдаче до 116 лошадиных сил и будет работать в связке с бесступенчатой коробкой передач e-CVT. Благодаря этому тандему средний расход горючего новой Sienta составит примерно 3,5-литра бензина на 100 км.