У самого дорогого внедорожника Toyota в истории появится еще более роскошная версия

В сентябре 2023 года Toyota представила свой самый дорогой внедорожник Century. Автомобиль, сопоставимый по уровню роскоши с Maybach, оценили в Японии в колоссальные для «Тойот» 25 миллионов иен (около 14 миллионов рублей).

Накануне стало известно, что у Toyota Century SUV вскоре может появиться еще более дорогая модификация, которая обеспечит пассажиров увеличенным пространством внутри.

По данным японских СМИ, удлиненный внедорожник Century построят на той же платформе, что и сейчас – TNGA-K. Аналогичная «тележка» сегодня лежит в основе таких крупных моделей как Toyota Grand Highlander и Lexus TX.

Внедорожник Toyota Century SUV

Длина кузова машины будет увеличена на 240 мм – до 5445 мм, а колесная база растянется до 3250 мм. Благодаря этому автомобиль окажется даже крупнее, чем ультра-премиальный британский вседорожник Range Rover LWB (его длина равна 5252 мм, а расстояние между осями – 3197 мм).

Внедорожник должен получить ту же конструкцию раздвижных дверей с электроприводом, что и в варианте GRMN Performance Edition, с большими проемами, облегчающими пассажирам посадку и высадку из автомобиля.

Интерьер Toyota Century SUV

Что касается механической части, то «растянутый» Toyota Century сохранит актуальную силовую установку.

В ее состав, напомним, входит 3,5-литровый бензиновый ДВС V6, а также электромотор с компактным аккумулятором и запасом хода на электротяге в 69 км. Максимальная мощность системы равна 412 лошадиным силам.

Интерьер Toyota Century SUV

Инсайдеры предполагают, что удлинение кузова и колесной базы почти наверняка скажется на итоговой цене машины.

Ожидается, что в длиннобазной модификации Century SUV подорожает минимум на 5 миллионов иен (2,8 миллиона рублей) и будет стоить от 30 миллионов иен или почти 17 миллионов рублей по текущему курсу.