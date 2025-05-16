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«Престижный» аналог Toyota RAV4 удивит мощностью и расходом топлива 

Текст: Алексей Шмидт
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Действующая, четвертая по счету генерация кроссовера Toyota Harrier, считающегося в Японии чем-то вроде «престижного» аналога бестселлера RAV4, остается в строю с 2020 года.

Для машины, очень популярной на родном рынке, уже давно назрела плановая смена поколений. Производная от «РАВ4» модель собирается пережить существенную модернизацию уже в ближайшее время, вместе с которой ей достанется не только свежий и современный дизайн, но и более продвинутое техническое оснащение.

По сообщениям японских СМИ, новое поколение Toyota Harrier стоит ждать уже в 2026 году. Машина находится на завершающей стадии разработки.

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Спекулятивный рендер Toyota Harrier нового поколения (BestCarWeb)

Автомобиль должен получить совершенно новый дизайн, который окажется не похож ни на своего предшественника, ни на нынешний или следующий RAV4.

Продавать кроссовер хотят в трех вариантах: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил, гибридной силовой установкой на 230 «сил» и средним расходом топлива 4,2-литра на 100 км, а также с подзаряжаемой гибридной системой на 315 л.с. и потреблением горючего на уровне 4,6-литра на 100 километров пути. 

Ожидается, что новый Harrier прибавит в размерах, но незначительно. Длина автомобиля может увеличиться всего на 10 мм, а ширина на 5 мм. При этом машина окажется ниже своей предшественницы примерно на 20 мм, что обеспечит ей более спортивный внешний облик.

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Интерьер семейства Toyota Crown

Внутри кроссовер должен получить компоновку, схожую с той, что используется в семействе Crown. В нее входит цифровой экран комбинации приборов и мультимедийной системы, объединенные под единым стеклом. 

Кроме этого следующий Harrier может обзавестись более качественными материалами отделки и широким списком опций, многие из которых окажутся недоступны даже в новом RAV4.

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Фото:BestCarWeb, Toyota

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