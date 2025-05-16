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Новый Toyota Hilux почти готов к выходу в продажу

Текст: Михаил Романченко
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В начале этого года на дорогах Таиланда были замечены тестовые прототипы пикапов Toyota, которые, по всей вероятности являются ничем иным как новыми Hilux.

Знаменитая утилитарная модель японского автопроизводителя проходит доводочные испытания и близка к тому, чтобы быть представлена официально, а затем и к выходу в продажу.

Ожидается, что новинка «Тойоты» обзаведется не только обновленным внешним видом, но и более современным интерьером, а также получит экономичную версию.

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Неофициальное изображение нового Toyota Hilux

Ранее новый Hilux был показан в Сети независимым художником «KDesignAG» Клебером Силвой, пообещавшим машине перелицованную переднюю часть кузова, которая будет выглядеть более современно и брутально в сравнении с ее предшественницей, а также другую корму.

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Неофициальное изображение нового Toyota Hilux

Кроме того, автомобиль должен обзавестись салоном, роднящим его с новыми Land Cruiser, получив 7-дюймовую полностью цифровую комбинацию приборов и большой 14-дюймовый экран мультимедийной системы. 

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Неофициальное изображение салона нового Toyota Hilux

Ожидается, что свежая генерация Toyota Hilux будет построена на платформе TNGA-F. Это та же самая архитектура, что и в случае с флагманским внедорожником Land Cruiser 300. 

Что касается мощностных характеристик, то следующему поколению популярного пикапа «Тойоты» предстоит приобрести 2,4-литровый и 2,8-литровый дизельные двигатели.

Причем последний турбодизель собираются предлагать с 48-вольтовым стартер-генератором, благодаря которому расход топлива машины улучшится с нынешних 8,5-литров до 7,1-литра на 100 км пути. 

Премьеру справить новый Toyota Hilux должен уже в сентябре этого года. 

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Фото:KDesignAG

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