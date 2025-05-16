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Nissan может выпустить новый электрический SUV дешевле 2 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Копия nissan reprendra la base technique de la future dacia spring pour son petit suv electrique 1 1

После того, как стало известно о планах Nissan выпустить построенный на базе Renault 5 хэтчбек Micra, японский автопроизводитель собирается представить новый кроссовер, работающий на электротяге. Причем в качестве основы для него может выступить вновь платформа Renault.

В основе нового бюджетного «батарейного» SUV Nissan, по слухам, будет лежать архитектура, на которой построят следующий Renault Twingo. Машина разделит с ней не только шасси, но и батареи LFP (литий-железо-фосфатные аккумуляторы). 

Новинка займет в модельной линейке Nissan место под следующим Juke и будет стоить ориентировочно от 20 тысяч евро или менее 2 миллионов рублей.

Копия nissan reprendra la base technique de la future dacia spring pour son petit suv electrique 2
Неофициальный рендер нового кроссовера Nissan на базе Renault

Судя по неофициальным рендерам, опубликованным французским изданием «Automobile-Magazine», новинке «Ниссан» предстоит примерить футуристичный внешний облик, который будет интегрирован в очень компактный кузов. 

Спереди машина может обзавестись необычными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также получить лаконичный бампер. Боковины автомобиля удивят рельефными выштамповками и скрытыми в кузове дверными ручками, а также скругленными 4-угольными накладками на колесных арках. 

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Официальный тизер нового электрического кроссовера Nissan A-сегмента

Длина автомобиля должна составить примерно 3,8-метра, а его колесная база оказаться близка к 2,5-метрам. В качестве батареи машина задействует аккумулятор китайского бренда BYD.

Дальнобойность кроссовера сейчас находится под вопросом, но инсайдеры полагают, что на одном заряде новый электрический кроссовер Nissan сможет проезжать до 200 километров. 

Что касается электромоторов, то их мощность должна составить от 95 до 120 лошадиных сил в зависимости от выбранной версии. 

В продаже новый электрический кроссовер Nissan может появиться уже в 2026 году. 

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Фото:Automobile-Magazine/Didier Ric

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