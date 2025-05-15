Новый гигантский вседорожник Volkswagen представят в конце мая

В Китае у Volkswagen есть сразу два совместных предприятия с местными автопроизводителями – FAW и SAIC. Первое выпускает широкий список моделей, самой крупной среди которых (как и во всей гамме VW) является кроссовер Talagon.

Рестайлинговая версия его второго поколения должна дебютировать уже совсем скоро. По информации китайской прессы, полноценная премьера машины запланирована на 27 мая.

В обновленном варианте VW Talagon должен приобрести оптимизированную переднюю часть кузова, более приятную глазу, чем была у его предшественника. В машине поменялось все, что необходимо для планового рестайлинга: от оптики до решетки радиатора, бамперов и оформления интерьера.

Обновленный VW Talagon

Длина кроссовера составит 5143 мм, а расстояние между осями будет равно 2980 мм. Таким образом глобальных изменений в габаритах автомобиля не произойдет.

А вот что действительно должно поменяться в реформенном Talagon, так это его интерьер. Правда его официальных фотографий пока нет.

Прежний 2,5-литровый турбированный двигатель VW мощностью 299 лошадиных сил из гаммы «Талагон» исчезнет целиком и полностью. Выпуск таких моторов был остановлен в Китае еще прошедшей зимой.

Таким образом единственным вариантом силовой установки для Talagon должен стать 2-литровый 4-цилиндровый «наддувный» агрегат пятой генерации EA888.

Его максимальная мощность в переднеприводной версии составит 214 лошадиных сил, а в полноприводной – 272 л.с. Прибавка к предшественнику окажется равна 28 и 52 «силам» соответственно.