Грозный соперник Toyota Alphard от Nissan начал обретать форму

В прошлом месяце Nissan анонсировал минивэн Elgrand нового поколения, которому предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Toyota Alphard. Как и предполагалось ранее, машина получит «упрощенный» вариант стиля концепт-кара Hyper Tourer образца 2023 года.

Воспользовавшись крупицами информации об этом проекте независимый художник Эндрю Герреро и филиппинский офис портала «Top Gear» подготовили неофициальные рендеры свежей генерации Nissan Elgrand, в которой машина с высокой долей вероятности появится на рынке в ближайший год.

Концепт-кар Nissan Hyper Tourer 2023

Как можно заметить на получившихся изображениях, свежая итерация этой японской минивэн-модели разительно отличается от актуального «Эльгранд».

Виртуальная машина получила более плавный силуэт с покатым лобовым стеклом, но уже не такой футуристичный внешний облик, который обещал ее предвестник-прототип Hyper Tourer 2 года назад.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand (Andrew Guerrero)

Спереди минивэн приобрел решетку радиатора с квадратным рисунком, окруженную узкими фарами и дневными ходовыми огнями в форме пикселей. Верхняя часть «гриля» была выполнена в глянцево-черном цвете, а нижнюю окрасили в цвет кузова.

Нижний воздухозаборник получил аналогичное наполнение, что и решетка радиатора, а сам передний бампер обзавелся вертикальными прорезями, имитирующими воздуховоды.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand (Andrew Guerrero)

Сзади цифровой дизайнер наделил новый Elgrand светодиодной световой полосой с рисунком, аналогичным передней светотехнике, а также интегрировал в нее надпись «NISSAN». Ниже на двери багажника по его центру расположились буквы с названием модели – ELGRAND.

Ожидается, что в новом поколении Nissan Elgrand приобретет гибридную силовую установку e-Power. В ее основу может лечь полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в связке с электромотором. ДВС в такой системе работает как генератор, который заряжает аккумуляторную батарею электродвигателя.

В качестве платформы машина может задействовать обновленную версию нынешней архитектуры Nissan D, а с точки зрения габаритов оказаться близкой к популярному Toyota Alphard 4 генерации, появившемуся в 2023 году.