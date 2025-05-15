ДомойАвтоновости сегодняГрозный соперник Toyota Alphard от Nissan начал обретать форму

Грозный соперник Toyota Alphard от Nissan начал обретать форму

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия next elgrand front q 1747279925 1

В прошлом месяце Nissan анонсировал минивэн Elgrand нового поколения, которому предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Toyota Alphard. Как и предполагалось ранее, машина получит «упрощенный» вариант стиля концепт-кара Hyper Tourer образца 2023 года.

Воспользовавшись крупицами информации об этом проекте независимый художник Эндрю Герреро и филиппинский офис портала «Top Gear» подготовили неофициальные рендеры свежей генерации Nissan Elgrand, в которой машина с высокой долей вероятности появится на рынке в ближайший год.

foto hyper tourer concept 01 1
Концепт-кар Nissan Hyper Tourer 2023

Как можно заметить на получившихся изображениях, свежая итерация этой японской минивэн-модели разительно отличается от актуального «Эльгранд».

Виртуальная машина получила более плавный силуэт с покатым лобовым стеклом, но уже не такой футуристичный внешний облик, который обещал ее предвестник-прототип Hyper Tourer 2 года назад.

next elgrand front q 1747279925 1
Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand (Andrew Guerrero)

Спереди минивэн приобрел решетку радиатора с квадратным рисунком, окруженную узкими фарами и дневными ходовыми огнями в форме пикселей. Верхняя часть «гриля» была выполнена в глянцево-черном цвете, а нижнюю окрасили в цвет кузова. 

Нижний воздухозаборник получил аналогичное наполнение, что и решетка радиатора, а сам передний бампер обзавелся вертикальными прорезями, имитирующими воздуховоды. 

next elgrand rear q 1747279925
Неофициальный рендер нового поколения Nissan Elgrand (Andrew Guerrero)

Сзади цифровой дизайнер наделил новый Elgrand светодиодной световой полосой с рисунком, аналогичным передней светотехнике, а также интегрировал в нее надпись «NISSAN». Ниже на двери багажника по его центру расположились буквы с названием модели – ELGRAND.

Ожидается, что в новом поколении Nissan Elgrand приобретет гибридную силовую установку e-Power. В ее основу может лечь полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в связке с электромотором. ДВС в такой системе работает как генератор, который заряжает аккумуляторную батарею электродвигателя. 

В качестве платформы машина может задействовать обновленную версию нынешней архитектуры Nissan D, а с точки зрения габаритов оказаться близкой к популярному Toyota Alphard 4 генерации, появившемуся в 2023 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Renault готовит новый купе-кроссовер по типу BMW X6

Hyundai Tucson пятого поколения станет гибридом за 2...

У популярного пикапа Toyota появилась продвинутая бронированная версия

Mitsubishi Pajero Mini может превратиться в кроссовер с...

Раскрыты самые аэродинамичные автомобили Audi в истории

Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше,...

Недорогой популярный хэтчбек Honda Fit может сменить поколение...

Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser...

Владелец Lexus LX 570 из Китая проехал почти...

В новом поколении Nissan Skyline не превратится в...

Седан Xiaomi SU7 Max выдержал падение на него...

Mitsubishi может выпустить перелицованный минивэн Nissan

Семиместный Renault Duster готовится к официальному дебюту с...

Toyota обновила электрического брата RAV4, избавившись от глупого...

Любимец охотников и рыбаков сохранит внедорожные качества и...

Идеальный седан Toyota, о котором все забыли

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+