Hyundai Tucson пятого поколения станет гибридом за 2 млн рублей и дизайном, похожим на Fiat

Инженеры и дизайнеры Hyundai разрабатывают пятое поколение популярного кроссовера Hyundai Tucson, премьера которого должна состояться в 2026 году. Помимо нового внешнего вида и технической части корейский «паркетник» может приобрести расширенное оснащение.

Свежие рендерные изображения, опубликованные дизайн-студией «Motorjason», демонстрируют пятый «Туксон» в совершенно новом облике, который, как ни странно, пересекается с европейским кроссовером Fiat Panda.

Неофициальный рендер 5 поколения Hyundai Tucson

Впрочем, в основе экстерьера корейского вседорожника будет лежать, разумеется, совсем не модель Stellantis, а концепт-кар N Vision 74, который недавно обрел первое серийное воплощение – второе поколение водородомобиля Hyundai Nexo.

Ожидается, что новый Tucson избавится от плавных линий кузова на брутальные угловатые формы.

Машине обещают переработанный высокий капот, совершенно новую решетку радиатора с четырьмя точками, представляющими не что иное, как букву «H» азбукой Морзе, другие бамперы, а также комплект фар и фонарей с ромбовидными деталями и пиксельным узором светодиодных дневных ходовых огней.

Неофициальный рендер 5 поколения Hyundai Tucson

В новой генерации Hyundai Tucson, скорее всего, откажется от дизельных двигателей, получив портфель силовых установок, в которые войдут только полноценные гибриды или подключаемые гибридные моторы.

Автономность машины исключительно на электротяге в «топовой» версии будет достигать в среднем 100 километров, чего более чем достаточно для городских поездок.

В салоне кроссовера должна дебютировать мультимедийная система, работающая на базе операционной системы Pleos OS. Благодаря интерфейсу, повторяющему смартфон, доступ к ней можно будет получать через большой сенсорный экран.

Кроме того, машине обещают поддержку искусственного интеллекта Gleo, который будет реагировать на голосовые, навигационные и информационно-развлекательные команды.

Сколько будет стоить кроссовер пока неизвестно, но ходят слухи, что гибридный Tucson нового поколения оценят в Корее минимум в 34 тысячи вон или чуть дешевле 2 миллионов рублей по нынешнему курсу.