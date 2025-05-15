У популярного пикапа Toyota появилась продвинутая бронированная версия

Спрос на бронированные машины в мире растет с каждым годом. Одной из компаний, которая занимается выпуском таких машин, является канадская фирма Inkas. Недавним проектом этого бренда стал полностью защищенный от обстрела пикап Toyota Tacoma.

Разработчики автомобиля утверждают, что уровень защиты этого японского утилитарника достигает стандарта BR6. Благодаря ему машина способна без труда выдерживать обстрел из оружия с 7,62-миллиметровыми пулями, а также спасать водителя и пассажиров от взрыва ручных гранат типа DM51.

Бронированный Toyota Tacoma от Inkas

Процесс бронирования Tacoma включил в себя защиту всего пассажирского отсека, в том числе установку на него баллистического стекла военного класса. Аналогичная защита досталась системе перекрытия дверей с пуленепробиваемыми краями свеса, задней перегородке и топливному баку.

Кроме того, для машины предусмотрели систему шин runflat военного уровня и усиленные компоненты, а также установили бронезащиту аккумуляторной батареи и блока управления двигателем.

Окно открывается только со стороны водителя, а опционально можно подсластить покупку пикапа дополнительной защитой моторного отсека, установкой системы пожаротушения, аварийного люка в крыше и усиленных бамперов.

Inkas также предлагает покупателям бронированной Tacoma приобрести систему фильтрации кислорода в салоне, пакет светомаскировки, светодиодные стробоскопы, громкую связь, камеру ночного видения и систему видеонаблюдения на 360 градусов.

Большой объем брони приведет к тому, что пикап станет заметно тяжелее, поэтому пакет защиты предложен самой «топовой» версии Toyota Tacoma, оснащенной мощной гибридной системой i-Force Max. Ее производительность составляет 326 лошадиных сил и 630 Нм.