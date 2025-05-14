Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше, чем все думают

Hyundai готовится вывести на рынок новое, третье по счету поколение своего бюджетного кроссовера Venue, располагающегося на ступеньку ниже бестселлера Creta. Предполагалось, что компактный «паркетник» сменит генерацию в 2026 году, но не исключено, что это может произойти гораздо раньше.

Несмотря на то, что официальная дата запуска машины и подробности о ней пока не раскрыты, ходят слухи, что автомобиль дебютирует с сентября по октябрь этого года.

От нового Venue ждут улучшенной внешности, расширения списка функций, но при этом сохранения существующей линейки двигателя и трансмиссии.

Hyundai Venue текущего поколения

Младший брат «Креты» должен получить решетку радиатора нового дизайна с характерными вставками и увеличенным размером, пересмотренные бамперы, новые светодиодные ДХО и задние фонари, а также шильдики DCT на крыльях.

Общий силуэт машины, вероятно, останется нетронутым. Кроме того, в Hyundai не собираются вносить перемены в габариты автомобиля.

Интерьер Hyundai Creta

Внутри нового Venue может разместиться новая передняя панель, а также дебютировать другие материалы отделки. В арсенал автомобиля должны войти такие прелести цивилизации как: вентилируемые передние кресла, панорамный люк в крыше, мультимедийная система с большим планшетным экраном и виртуальная комбинация приборов, объединенные под одним стеклом.

Линейку двигателей и трансмиссий модернизация Venue, скорее всего, не затронет. Кроссовер собираются продавать с прежним 1,2-литровым 83-сильным атмосферником, литровым турбомотором на 120 л.с., а также полуторалитровым «дизелем на 116 «сил».

Выбор коробок передач будет состоять из 5-ступенчатой «механики», 6-ступенчатой МКПП, а также 7-диапазонного «робота» с двумя сцеплениями DCT.