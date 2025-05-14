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Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше, чем все думают

Текст: Алиса Шашкова
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Hyundai готовится вывести на рынок новое, третье по счету поколение своего бюджетного кроссовера Venue, располагающегося на ступеньку ниже бестселлера Creta. Предполагалось, что компактный «паркетник» сменит генерацию в 2026 году, но не исключено, что это может произойти гораздо раньше.

Несмотря на то, что официальная дата запуска машины и подробности о ней пока не раскрыты, ходят слухи, что автомобиль дебютирует с сентября по октябрь этого года. 

От нового Venue ждут улучшенной внешности, расширения списка функций, но при этом сохранения существующей линейки двигателя и трансмиссии.

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Hyundai Venue текущего поколения

Младший брат «Креты» должен получить решетку радиатора нового дизайна с характерными вставками и увеличенным размером, пересмотренные бамперы, новые светодиодные ДХО и задние фонари, а также шильдики DCT на крыльях. 

Общий силуэт машины, вероятно, останется нетронутым. Кроме того, в Hyundai не собираются вносить перемены в габариты автомобиля.

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Интерьер Hyundai Creta

Внутри нового Venue может разместиться новая передняя панель, а также дебютировать другие материалы отделки. В арсенал автомобиля должны войти такие прелести цивилизации как: вентилируемые передние кресла, панорамный люк в крыше, мультимедийная система с большим планшетным экраном и виртуальная комбинация приборов, объединенные под одним стеклом. 

Линейку двигателей и трансмиссий модернизация Venue, скорее всего, не затронет. Кроссовер собираются продавать с прежним 1,2-литровым 83-сильным атмосферником, литровым турбомотором на 120 л.с., а также полуторалитровым «дизелем на 116 «сил».

Выбор коробок передач будет состоять из 5-ступенчатой «механики», 6-ступенчатой МКПП, а также 7-диапазонного «робота» с двумя сцеплениями DCT.

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