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Недорогой популярный хэтчбек Honda Fit может сменить поколение в 2026 году, получив дизайн в стиле ретро

Текст: Ростислав Архипов
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Актуальная генерация компактного хэтчбека Honda Fit находится в строю с 2020 года. Удачный форм-фактор, привлекательный дизайн и отличная топливная экономичность сделала эту модель очень популярной на японском рынке, но это не значит, что «Хонда» будет предлагать ее в нынешнем поколении бесконечно. 

Жизненный цикл Fit составляет от 5 до 7 лет, поэтому следующая итерация этого хэтчбека может дебютировать уже в 2026 году. По крайней мере на это намекают СМИ из «Страны восходящего солнца».

Инсайдеры, имеющие собственные источники внутри Honda, обещают новому «Фит» заметно пересмотренный дизайн, который может пойти по пути ретро-мотивов. 

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Спекулятивный рендер нового Honda Fit

Японский портал «Kuruma» опубликовал неофициальный рендер нового Honda Fit, на котором эта небольшая бюджетная 5-дверка примерила на себя круглые фары вместо продолговатых.

Кроме них машина обзавелась новым бампером, другими кузовными панелями с пластиковыми накладками на дверях, скрытыми дверными ручками, колесными дисками ретро-стиля и небольшим спойлером на крышке багажника.

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Шоу-кар Honda Sustaina-C

Аналогичные дизайнерские решения ранее были продемонстрированы «Хондой» в ее концепт-каре Sustaina-C образца 2023 года, который считался потенциальным предвестником нового Fit.

Под капотом реформенного хэтчбека может дебютировать силовая установка нового поколения e:HEV, которая будет состоять из бензинового и двух электрических моторов. Один из них окажется тяговым, а второй выступит в качестве генератора. 

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Фото:Kuruma, Honda

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