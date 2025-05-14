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В новом поколении Nissan Skyline не превратится в электрический кроссовер

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на объявление нескольких мрачных цифр в своем последнем финансовом отчете, Nissan также подтвердил, что собирается выпустить новое поколение своего культового автомобиля Skyline. Машину разработают в сжатые сроки и подробности о ней сейчас засекречены.

Актуальный «Скайлайн» продается исключительно в Японии и представляет собой не что иное, как переименованный Infiniti Q50, производство которого прекратили в 2024 году. Эта модель и Skyline встали на конвейер в 2013 году, а их FM-платформа еще старее и датирована 2001-м годом. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

По информации журналистов «BestCarWeb», Nissan собирался сделать новый «Скайлайн» электрическим кроссовером, но затем изменил свое мнение относительно этой модели и начал рассматривать для нее гибридную систему e-Power. 

Теперь то же издание предполагает, что машина сохранит свой нынешний форм-фактор седана и двигатель внутреннего сгорания. 

20231225 2026 Infiniti Q50 Skyline 2.width 800 1
Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

Уходящий Skyline в настоящее время предлагается исключительно с 3-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом. Это последний седан, сохранившийся в японской линейке Nissan после отказа от моделей Fuga/Cima (он же Infiniti Q70) в прошлом году. 4-дверки Altima/Teana на родном для компании рынке не продаются. 

Пока неясно, будет ли у новой модели близнец в лице Infiniti, но ранее в Nissan отмечали, что собираются оживить свой премиальный бренд за счет синергии с головной компанией. 

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Фото:BestCarWeb

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