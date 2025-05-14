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Седан Xiaomi SU7 Max выдержал падение на него грузовика

Текст: Алексей Шмидт
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Владелец Xiaomi SU7 Max недавно поделился кадрами ДТП, в результате которого его автомобиль был буквально раздавлен тяжелым грузовиком. Но, что самое удивительное, даже после таких серьезных повреждений машина продолжает работать.

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Xiaomi SU7 Max после аварии с грузовиком

Инцидент произошел 13 мая. Фиолетовый SU7 Max был припаркован пустым, когда большая грузовая машина потеряла управление и врезалась в него на полной скорости. Оба автомобиля упали с возвышенности, а грузовик приземлился на крышу Xiaomi. 

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Несмотря на тяжесть аварии, которая привела к физическому уничтожению электрического седана, владелец рассказал, что смог легко открыть все двери машины и даже активировать систему голосового помощника, управлявшую передним багажником. 

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Инцидент привлек значительное внимание в Интернете и многие пользователи Сети высоко оценили функции пассивной безопасности нового Xiaomi SU7 Max, а сам владелец машины был настолько впечатлен, что отметил гендиректора компании Лэй Цзюня в своем посте и пообещал ему, что купит еще один такой же автомобиль. 

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Напомним, 4-дверка Xiaomi SU7 обладает смешанной конструкцией кузова из высокопрочной стали и алюминиевого сплава. Наиболее крепкие компоненты автомобиля способны выдерживать усилие до 2000 Мпа, а также обладают жесткостью на кручение 51000 Нм/град.

В критических зонах, таких как стойки и балки пола, используется высокопрочная сталь 2000 МПа. Ранее безопасность машины была подтверждена высокой оценкой Индекса страховой автомобильной безопасности Китая (C-IASI), получившей наивысший рейтинг G+.

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Фото:Соцсети

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