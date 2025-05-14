Седан Xiaomi SU7 Max выдержал падение на него грузовика

Владелец Xiaomi SU7 Max недавно поделился кадрами ДТП, в результате которого его автомобиль был буквально раздавлен тяжелым грузовиком. Но, что самое удивительное, даже после таких серьезных повреждений машина продолжает работать.
Инцидент произошел 13 мая. Фиолетовый SU7 Max был припаркован пустым, когда большая грузовая машина потеряла управление и врезалась в него на полной скорости. Оба автомобиля упали с возвышенности, а грузовик приземлился на крышу Xiaomi.
Несмотря на тяжесть аварии, которая привела к физическому уничтожению электрического седана, владелец рассказал, что смог легко открыть все двери машины и даже активировать систему голосового помощника, управлявшую передним багажником.
Инцидент привлек значительное внимание в Интернете и многие пользователи Сети высоко оценили функции пассивной безопасности нового Xiaomi SU7 Max, а сам владелец машины был настолько впечатлен, что отметил гендиректора компании Лэй Цзюня в своем посте и пообещал ему, что купит еще один такой же автомобиль.
Напомним, 4-дверка Xiaomi SU7 обладает смешанной конструкцией кузова из высокопрочной стали и алюминиевого сплава. Наиболее крепкие компоненты автомобиля способны выдерживать усилие до 2000 Мпа, а также обладают жесткостью на кручение 51000 Нм/град.
В критических зонах, таких как стойки и балки пола, используется высокопрочная сталь 2000 МПа. Ранее безопасность машины была подтверждена высокой оценкой Индекса страховой автомобильной безопасности Китая (C-IASI), получившей наивысший рейтинг G+.