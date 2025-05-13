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Toyota обновила электрического брата RAV4, избавившись от глупого названия

Текст: Ростислав Архипов
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2026 toyota bz front three quarters

Компания Toyota провела плановое обновление своего первого электрического кроссовера bZ4x, модернизировав его дизайн, техническую часть, оснащение, а также избавившись от сложнопроизносимого индекса bZ4x.

Теперь кроссовер, по габаритам близкий к бестселлеру RAV4, будет называться bZ. Одной из главных претензий к этой модели был низкий запас хода, составлявший всего 405 км. В «Тойоте» поняли свою ошибку и увеличили этот показатель сразу на 25 процентов.

Кроме того, владельцам не нравилась медленная зарядка машины. И с обновлением был устранен в том числе и этот недостаток.

2026 toyota bz side profile 2
Toyota bZ 2026

Отныне японцы предлагают для Toyota bZ два варианта тяговых батарей – на 57,7 кВт/ч и 74,7 кВт/ч. Первая обеспечивает кроссоверу дальнобойность на уровне 380 километров, в то время как вторая достигает отметки в 505 км. 

Благодаря порту NACS, который будет устанавливаться в машину сразу с завода, Toyota bZ сможет использовать быстрые зарядные станции Tesla Supercharger без адаптера. 

Порт зарядки в автомобиле был перенесен слева направо, за счет чего владельцам кроссовера больше не придется сталкиваться со скандалами, связанными с тем, что bZ4x занимает не одно место на зарядной станции, а сразу два.

2026 toyota bz rear

Максимальная скорость быстрой зарядки останется прежней (на уровне 150 кВт), однако в Toyota обещают, что машина сможет пополнять запас своей батареи с 10 до 80% всего за 30 минут. 

Но и это еще не все. За счет полупроводников из карбида кремния электромоторы Toyota bZ выдают на 100 лошадиных сил больше, чем делали предшественники этой модели. В итоге мощность полноприводного «паркетника» увеличилась с 214 до 338 л.с., а переднеприводного с 201 до 221 л.с. соответственно.

2026 toyota bz

Внешне автомобиль поменялся за счет новых фар и ДХО, которые отделены друг от друга, а в салоне удивил переработанной передней панелью и центральной консолью. 

В продажу новый Toyota bZ поступит во второй половине 2025 года.

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Фото:Toyota

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