BMW собирается возродить один из своих самых символичных спорткаров

Компания Mercedes-Benz начинает внедрять в свою программу Mythos эксклюзивные спортивные модели, первой из которых окажется AMG PureSpeed. За ней последуют другие машины подобного формата.

Разумеется, такой расклад не устраивает BMW, которая на фоне этих планов конкурента взялась за собственные разработки в этом сегменте.

Навязать соперничество штутгартцам автопроизводитель из Мюнхена собирается возродив один из своих культовых спортивных автомобилей – M1. По крайней мере недавно это заявила Сильвия Нойбауэр, вице-президент BMW Motorsport.

Оригинальный BMW M1

На днях французское издание «Automobile-Magazine» решило представить, как может выглядеть такая модель, а также поразмыслило на тему ее оснащения.

Преемника M1 показали на неофициальном изображении (рендер ниже), автором которого является независимый художник Дидье Рик.

По его мнению, машина будет использовать новый фирменный дизайн концепт-кара Neue Klasse, обзаведясь характерными фарами, современным видением классической решетки радиатора BMW, массивным бампером с крупными воздуховодами и потайными дверными ручками.

Неофициальный рендер нового BMW M1 (Didier Ric)

Сам автомобиль должен получить купеобразный силуэт и большие колесные диски футуристичного дизайна, а также необычные варианты цветов кузова.

Никаких технических подробностей о возрожденном BMW M1 в прессе пока не приводится, поэтому журналисты склоняются лишь к двум вариантам – спорткар может оказаться либо подключаемым гибридом, либо чистым электромобилем.

Сроки появления нового спортивного автомобиля «БМВ» не раскрываются, но, вероятно, машина должна появиться в продаже в ближайшие несколько лет.