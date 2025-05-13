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Новое поколение вместительной Toyota могут сделать похожим на модели Crown

Текст: Алексей Шмидт
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Первое поколение концепт-кара Toyota Estima было представлено на автосалоне в Токио в 1989 году, а серийная модель дебютировала годом спустя и перевернула концепцию минивэнов.

Через 10 лет машина перебралась во второе поколение, а в 2006-м свет увидела третья генерация этой модели. Производство «Эстимы» было прекращено в 2019-м, но, судя по всему, ненадолго. 

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Toyota Estima 1 поколения

Японская пресса утверждает, что Estima скоро вернется в модельную линейку «Тойоты», унаследовав дизайн современных автомобилей этого автопроизводителя, в частности линейки Crown. 

Машина должна получить характерный дизайн светотехники с С-образными дневными ходовыми огнями и линией, проходящей через всю нижнюю кромку капота, компактную решетку радиатора и большой воздухозаборник снизу, а также Г-образные вырезы в бампере. 

На неофициальных изображениях автомобиль предстал в 2-цветной палитре с необычной линией бокового остекления, а также ярко выраженными выштамповками на колесных арках и дверях.

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Неофициальный рендер нового поколения минивэна Toyota Estima (Motor-Fan)

Ожидается, что длина новой Estima составит 4840 мм, ширина окажется равна 1830 мм, а высота – 1760 мм. Колесная база минивэна растянется на 2950 мм, а в качестве платформы будет использована разновидность модульной архитектуры TNGA (e-TNGA).

Инсайдеры полагают, что приводить в движение автомобиль будет подключаемая гибридная система на базе 1,5-литрового рядного 4-цилиндрового бензинового двигателя и электромотора. Ее максимальная мощность может составить 310 лошадиных сил.

Кроме того возрожденной Estima пророчат полностью электрическую модификацию, которая будет развивать до 205 лошадиных сил в одномоторной версии и до 330 л.с. в двухмоторной. Запас хода минивэна в таком варианте может достигнуть 700 км. 

Премьеру нового поколения вместительного минивэна Toyota ждут в 2027 году.

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Фото:Motor-Fan

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