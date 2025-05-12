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Nissan Terrano нового поколения вновь видят клоном Renault Duster

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan Terrano покинул модельную линейку японского автопроизводителя в 2022 году, но, вероятно, отсутствие этого автомобиля на конвейере не будет длиться вечно. Новые слухи из Японии предполагают, что в Nissan могут возродить имя своего популярного кроссовера, как и в предыдущий раз построив его на платформе бестселлера Renault Duster.

Пофантазировать на эту тему недавно взялся цифровой художник студии «Enhance_Cars», опубликовавший первые неофициальные рендерные изображения свежей генерации Nissan Terrano. 

На выложенных в интернет картинках новый «Террано» предстал с дизайном, роднящим его с потенциальным соплатформенным Duster. Японец унаследовал у румыно-французской модели боковины, тогда как его переднюю часть кузова было решено оформить по лекалам современных «Ниссанов».

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Неофициальный рендер нового Nissan Terrano

Для «передка» независимый дизайнер использовал стилистические решения, которые ранее дебютировали во флагманском внедорожнике Nissan Patrol нового поколения, в том числе решетку радиатора с мелкой сеткой, а также световые блоки.

Правда последние кроссовер перенял у рамного вездехода лишь частично, поэтому вместо С-образной световой подписи у пока несуществующего вживую «Террано» она выполнена в виде бумерангов. 

dacia logan sandero 2020 powertrain s 1
Платформа CMF-B

Если машине действительно соберутся дать «зеленый свет», то она будет построена на платформе CMF-B, легшей в основу третьей генерации Renault Duster.

Вместе с «тележкой» новинка «Ниссан» может перенять у родственника и его двигатели, в числе которых с недавнего времени значатся как бензиновые ДВС, так и моторы, работающие на пропане.

Кроме того, в гамму силовых агрегатов машины входит полноценный гибрид E-Tech и мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Дизельных моторов у нового «Дастера» нет и уже не будет. 

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Фото:@Enhance_Cars

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