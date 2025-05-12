Nissan Terrano нового поколения вновь видят клоном Renault Duster

Nissan Terrano покинул модельную линейку японского автопроизводителя в 2022 году, но, вероятно, отсутствие этого автомобиля на конвейере не будет длиться вечно. Новые слухи из Японии предполагают, что в Nissan могут возродить имя своего популярного кроссовера, как и в предыдущий раз построив его на платформе бестселлера Renault Duster.

Пофантазировать на эту тему недавно взялся цифровой художник студии «Enhance_Cars», опубликовавший первые неофициальные рендерные изображения свежей генерации Nissan Terrano.

На выложенных в интернет картинках новый «Террано» предстал с дизайном, роднящим его с потенциальным соплатформенным Duster. Японец унаследовал у румыно-французской модели боковины, тогда как его переднюю часть кузова было решено оформить по лекалам современных «Ниссанов».

Неофициальный рендер нового Nissan Terrano

Для «передка» независимый дизайнер использовал стилистические решения, которые ранее дебютировали во флагманском внедорожнике Nissan Patrol нового поколения, в том числе решетку радиатора с мелкой сеткой, а также световые блоки.

Правда последние кроссовер перенял у рамного вездехода лишь частично, поэтому вместо С-образной световой подписи у пока несуществующего вживую «Террано» она выполнена в виде бумерангов.

Платформа CMF-B

Если машине действительно соберутся дать «зеленый свет», то она будет построена на платформе CMF-B, легшей в основу третьей генерации Renault Duster.

Вместе с «тележкой» новинка «Ниссан» может перенять у родственника и его двигатели, в числе которых с недавнего времени значатся как бензиновые ДВС, так и моторы, работающие на пропане.

Кроме того, в гамму силовых агрегатов машины входит полноценный гибрид E-Tech и мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Дизельных моторов у нового «Дастера» нет и уже не будет.