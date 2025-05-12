В России переоценили новый рамный внедорожник Nissan на замену Land Cruiser 300

Прошлой осенью Nissan провел долгожданную презентацию своего нового рамного внедорожника Patrol. Свежая генерация этой знаменитой модели японского автопроизводителя начала выходить на международные рынки с ноября, а недавно добралась до России, где получила неожиданно высокую цену.

Если в ОАЭ, откуда в РФ идет большой поток машин по параллельному импорту, за новые Patrol просят от 239 тысяч 900 дирхам (5,4 миллиона рублей), то автосалоны, предлагающие такие машины у нас собираются выручить за них от 16 миллионов 300 до 18 миллионов 500 тысяч рублей. В эту цену входит доставка и оформление документов на автомобиль в России.

Построенный на платформе роскошного вседорожника Infiniti QX80 «Патрол» (Y63) отличился от предшественника более современным обликом, переделанным интерьером и пересмотренной технической стороной.

Автомобиль, считающийся одним из немногочисленных конкурентов бестселлера Toyota Land Cruiser 300, прибавил в размерах и стал более вместительным, а также оказался выше своего предыдущего поколения (дорожный просвет увеличился на 13 мм до 244 мм) и обзавелся пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами.

Двигатель для нового «Патрола» предложен только один. Им может быть 3,5-литровый бензиновый твин-турбированный агрегат V6, выдающий 425 лошадиных сил и 700 Нм максимального крутящего момента. В качестве ассистента для него выступает современная 9-скоростная автоматическая коробка передач, а также система заднего или полного привода с «понижайкой».