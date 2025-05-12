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В России переоценили новый рамный внедорожник Nissan на замену Land Cruiser 300

Текст: Алексей Шмидт
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Прошлой осенью Nissan провел долгожданную презентацию своего нового рамного внедорожника Patrol. Свежая генерация этой знаменитой модели японского автопроизводителя начала выходить на международные рынки с ноября, а недавно добралась до России, где получила неожиданно высокую цену.

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Если в ОАЭ, откуда в РФ идет большой поток машин по параллельному импорту, за новые Patrol просят от 239 тысяч 900 дирхам (5,4 миллиона рублей), то автосалоны, предлагающие такие машины у нас собираются выручить за них от 16 миллионов 300 до 18 миллионов 500 тысяч рублей. В эту цену входит доставка и оформление документов на автомобиль в России.

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Построенный на платформе роскошного вседорожника Infiniti QX80 «Патрол» (Y63) отличился от предшественника более современным обликом, переделанным интерьером и пересмотренной технической стороной. 

Автомобиль, считающийся одним из немногочисленных конкурентов бестселлера Toyota Land Cruiser 300, прибавил в размерах и стал более вместительным, а также оказался выше своего предыдущего поколения (дорожный просвет увеличился на 13 мм до 244 мм) и обзавелся пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами.

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Двигатель для нового «Патрола» предложен только один. Им может быть 3,5-литровый бензиновый твин-турбированный агрегат V6, выдающий 425 лошадиных сил и 700 Нм максимального крутящего момента. В качестве ассистента для него выступает современная 9-скоростная автоматическая коробка передач, а также система заднего или полного привода с «понижайкой».

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Фото:Nissan

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