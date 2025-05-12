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Новая Hyundai Sonata рискует оказаться похожей на Volkswagen

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai разрабатывает новое поколение своего флагманского седана Sonata. В текущей итерации машина предлагается на мировом рынке уже на протяжении шести лет, три из которых для покупателей доступна ее обновленная версия.

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Hyundai Sonata текущего поколения

Инсайдеры полагают, что переход в девятую генерацию обещает этой модели кардинальный пересмотр внешнего облика, но не технического оснащения.

Портал «New Auto Post» опубликовал неофициальные рендерные изображения свежей генерации Hyundai Sonata, на которых знаменитый корейский седан пережил существенные преображения в экстерьере.

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Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Автомобиль избавился от актуального «азиатского» оформления передней части кузова в пользу более классического европейского стиля, свойственного Volkswagen, с широкими фарами, сложным по конструкции и форме бампером, а также дневными ходовыми огнями аналогичными тем, что дебютировали в концепте водородного кроссовера Nexo. 

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Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Корма машины на рендере обновилась не менее существенно, чем фронтальная часть седана, обзаведясь совершенно новым блоком фонарей, бампером необычного кроя, и двумя крупными выхлопными патрубками по его сторонам.

Ожидается, что 4-дверка поступит в продажу в 2026 или 2027 году и вряд ли окажется полноценным электрокаром.

Вместо этого машину, скорее всего, предложат с ДВС и гибридными силовыми установками. 

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Фото:New Auto Post

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