В Китае создадут новый красивый кроссовер, который будет выглядеть как Lamborghini, но стоить в разы дешевле

Китайская автомобильная марка Chery готовится к выпуску нового кроссовера, который внешне с определенных ракурсов практически не отличить от знаменитого Lamborghini Urus. При этом стоить такая машина будет во много раз дешевле итальянского супер-вседорожника.

Машина получит название Omoda 3 и станет моделью начального уровня с ценой, расположившись на ступеньку ниже Omoda 5. От автомобиля ждут угловатого внешнего облика с агрессивным оформлением «передка» и «кормы».

Как будет выглядеть интерьер «паркетника» пока не показали, но имидж этого молодежного суббренда Chery предполагает, что машине может достаться множество продвинутых технологий уже в стандартной комплектации.

Внутри «тройки» могут расположить переднюю панель в стиле «звездолет», включающую в себя портретный сенсорный экран, аналогичный тому, что установлен в Mercedes EQS.

При желании владельцы смогут подключить к мультимедийному дисплею через Apple CarPlay или Android Auto приставку Nintendo Switch, чтобы играть в видеоигры во время стоянки или подзарядки батареи автомобиля.

Длина кроссовера должна составить 4,4-метра, а в его основу может платформа T1X, уже применяющаяся в моделях Omoda 5 и E5.

Технические подробности об этой модели пока не раскрыты, но, скорее всего, она окажется гибридом с полуторалитровым «наддувным» бензиновым мотором, состыкованным с электрическим довеском, либо чистым электрокаром с аккумулятором на 61 кВт/ч.

В продажу новинка Chery поступит в 2026 году. Ее ориентировочная цена должна составить примерно 286 тысяч юаней или около 3,3 миллиона рублей.