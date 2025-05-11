Новый маленький кроссовер Dacia окажется похож на Duster, но будет стоить гораздо дешевле

2024 год оказался для компактной модели Dacia Spring ужасным. Продажи машины во Франции упали на 83%. Небольшой хэтчбек уступил не только Peugeot E-208, но и Fiat 500e, а устаревшему Renault Twingo. Оживить спрос на эту модель призвана долгожданная для нее смена поколения.

В феврале прошлого года в Сети появился стильный эскиз автомобиля, который должен оказаться заменой Spring. На его основе французский портал «Automobile-Magazine» подготовил первый рендер этой модели.

Неофициальный рендер второго поколения Dacia Spring

В основу внешнего облика второй генерации Dacia Spring должен лечь концепт-кар Dacia Manifesto, представленный на автосалоне в Париже в 2022 году.

Машина окажется не лишена сходства со старшими родственниками Duster и Bigster, получив Y-образную световую подпись, обилие резких линий и необычных выштамповок кузова, а также более высокий в сравнении с предшественником дорожный просвет.

Скетч дизайна новой Dacia Spring

Если первая генерация Dacia Spring была ни кем иным, как перелицованным электромобилем Renault City K-ZE, то второе поколение должно сменить прародителя. В основе электрокара будет лежать техническая база преемника Renault Twingo, дебют которого запланирован на 2026 год.

Dacia Spring действующего поколения

Запас хода автомобиля в угоду низкой цены будет ограничен отметкой в 200 километров, тогда как его соплатформенник «Твинго» сможет проезжать без подзарядки до 300 км.

Французская пресса уже определила предварительную цену этой новинки Dacia. Ожидается, что в Европе за новый Spring будут просить менее 18 тысяч евро или до 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу.