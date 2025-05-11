ДомойАвтоновости сегодняНовый маленький кроссовер Dacia окажется похож на Duster, но будет стоить гораздо...

Новый маленький кроссовер Dacia окажется похож на Duster, но будет стоить гораздо дешевле

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
la seconde generation de la dacia spring sera proposee sous la barre des 18 000 eur

2024 год оказался для компактной модели Dacia Spring ужасным. Продажи машины во Франции упали на 83%. Небольшой хэтчбек уступил не только Peugeot E-208, но и Fiat 500e, а устаревшему Renault Twingo. Оживить спрос на эту модель призвана долгожданная для нее смена поколения. 

В феврале прошлого года в Сети появился стильный эскиз автомобиля, который должен оказаться заменой Spring. На его основе французский портал «Automobile-Magazine» подготовил первый рендер этой модели. 

voici les lignes definitives de la seconde generation de la dacia spring qui arrivera en 2027
Неофициальный рендер второго поколения Dacia Spring

В основу внешнего облика второй генерации Dacia Spring должен лечь концепт-кар Dacia Manifesto, представленный на автосалоне в Париже в 2022 году.

Машина окажется не лишена сходства со старшими родственниками Duster и Bigster, получив Y-образную световую подпись, обилие резких линий и необычных выштамповок кузова, а также более высокий в сравнении с предшественником дорожный просвет. 

voici deja les lignes de la troisieme mouture de la dacia spring annoncees par ce croquis design
Скетч дизайна новой Dacia Spring

Если первая генерация Dacia Spring была ни кем иным, как перелицованным электромобилем Renault City K-ZE, то второе поколение должно сменить прародителя. В основе электрокара будет лежать техническая база преемника Renault Twingo, дебют которого запланирован на 2026 год.

dacia spring 2024 1
Dacia Spring действующего поколения

Запас хода автомобиля в угоду низкой цены будет ограничен отметкой в 200 километров, тогда как его соплатформенник «Твинго» сможет проезжать без подзарядки до 300 км. 

Французская пресса уже определила предварительную цену этой новинки Dacia. Ожидается, что в Европе за новый Spring будут просить менее 18 тысяч евро или до 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Automobile-Magazine/Didier Ric, Dacia

Читайте также:

Последние новости:

BMW выпустит маленький кроссовер с литерой «M»

На продажу выставили безупречный Nissan Maxima 1985 года:...

Практичный и вместительный брат Duster показан в рестайлинге

В Китае клонировали Dacia Sandero: копия оказалась гораздо...

Новый маленький хэтчбек Suzuki за 560 тысяч рублей...

Mazda MX-5 может стать электричкой: радикальное будущее культового...

Знаменитый кроссовер Renault Duster мог выглядеть совершенно иначе:...

Самый дешевый Toyota Land Cruiser показали в естественной...

Новый недорогой семиместный кроссовер Mitsubishi может появиться уже...

Самый красивый BMW мог оказаться самым непривлекательным

Skoda представила новый Enyaq RS: мощность 340 л.с,...

Hyundai Santa Fe метит в рестайлинг: первые изображения

Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini может оказаться псевдовнедорожником и...

В Японии начали продавать самый «нарядный» BMW X7 

Рестайлинговый бестселлер Honda CR-V показали на реалистичных изображениях

5 идеальных новых машин для покупки, которые прослужат...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+