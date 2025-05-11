BMW выпустит маленький кроссовер с литерой «M»

В сентябре этого года BMW собирается представить новый кроссовер iX3. Электрический вседорожник находится в разработке на протяжении нескольких лет и может получить версию «M» с более жестко настроенным шасси, заниженной подвеской и режимами вождения, созданными для улучшения производительности.

В основе машины будет лежать платформа Neue Klasse, поддерживающая более легкие и эффективные электродвигатели.

iX3 собираются запустить в конфигурации с одним или двумя электромоторами, выходная мощность которых будет варьироваться от 300 до 600 лошадиных сил.

Благодаря быстрой зарядке и батареям нового поколения, которые окажутся на 20 процентов более энергоемкими, инженеры BMW собираются увеличить запас хода машины и ее эффективность до 30%.

Утверждается, что в «топовой» конфигурации покупатели нового маленького электрического кроссовера BMW с литерой «M» смогут рассчитывать на запас хода на полном заряде ориентировочно в 800 километров.

Серийный выпуск iX3 на базе Neue Klasse, в том числе М-варианта этой модели, собираются организовать во второй половине 2025 года.