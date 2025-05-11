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На продажу выставили безупречный Nissan Maxima 1985 года: машину оценили как новую Lada Granta

Текст: Михаил Романченко
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Копия 1985 Nissan Maxima 4 1 1

Классические автомобили родом из 80-х сегодня практически невозможно найти в приличном состоянии не только в России, но и в других странах мира. Но недавно в США в продаже всплыл экземпляр Nissan Maxima 1985 года выпуска, который способен удивить своим внешним и техническим видом, а также ценой.

Почти 40-летний автомобиль выделяется своим замечательным состоянием, на которое указывают его фотографии. Одометр машины демонстрирует пробег в 43 тысячи миль или 69 тысяч 200 км. 

Копия 1985 Nissan Maxima 2
Nissan Maxima 1985 года выпуска, выставленный на продажу в США

Выполненный в светло-коричневом цвете седан сохранил не только все свое заводское оснащение, но и колесные диски и даже наклейки. В общем автомобиль окажется настоящей находкой для тех, кто испытывает ностальгию по 80-м. 

1985 Nissan Maxima 3

Несмотря на 40-летний возраст пластик на передней панели и центральной консоли японской 4-дверки абсолютно не пожелтел, а передние и задние сиденья находятся в замечательном состоянии. 

nissan maxima 1985

Под капотом «Максимы» установлен 3-литровый атмосферный мотор V6, который когда он был новым выдавал 160 лошадиных сил и 234 Нм крутящего момента. Помогает ему классическая 4-скоростная автоматическая трансмиссия. 

Продавец собирается отдать это сокровище в новые руки за сумму в 12 тысяч 900 долларов или около 1 миллиона рублей. Сегодня в России за эти деньги в новом состоянии можно купить только Lada Granta.

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Фото:Соцсети

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