Практичный и вместительный брат Duster показан в рестайлинге

В 2021 году компания Dacia провела презентацию своего нового компактвэна, который считается идейным преемником легендарного Logan MCV, легшего в основу российского Lada Largus. Машину назвали Jogger и с тех пор продавали на европейском рынке, где она оказалась третьей по популярности после Sandero и Duster.

В 2025 году «Джоггеру» предстоит пережить рестайлинг. Чего можно от него ожидать накануне раскрыли журналисты французского издания «Automobile-Magazine».

Актуальная версия Dacia Jogger

Европейский портал опубликовал первые неофициальные рендеры практичного родственника Duster (Jogger построен на той же платформе CMF-B), а также сопроводил эти изображения инсайдерской информацией.

Неофициальный рендер рестайлингового Dacia Jogger

Новому «Джоггеру» обещают более современную лицевую часть кузова, где изменится дизайн решетки радиатора, бамперов, а также внутренний рисунок фар. Вся световая сигнатура модели приобретет Y-образное наполнение, а противотуманные фонари на нижнем этаже исчезнут бесследно.

Косметические перемены не повлияют на то, как будет выглядеть Jogger сбоку и сзади. Единственным видимым глазу отличием реформенной машины должны оказаться другие колесные диски и новые цвета кузова.

Интерьер Dacia Bigster

Внутри реформенному Jogger, по слухам, предстоит встречать водителя и пассажиров увеличенным 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, как у свежих Duster и Bigster, а также набором аксессуаров YouClip, делающих салон машины еще более практичным и продуманным.

Под капотом машины должен расположиться новый гибридный силовой агрегат, недавно появившийся в большом кроссовере Bigster. Это 1,8-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Максимальная мощность системы составляет 155 лошадиных сил, что на 15 л.с. больше, чем выдает нынешний 1,6-литровый гибрид «Джоггера».

Премьера нового Dacia Jogger запланирована на осень 2025 года.