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Практичный и вместительный брат Duster показан в рестайлинге

Текст: Алексей Шмидт
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Копия voici le look du dacia jogger restyle 1

В 2021 году компания Dacia провела презентацию своего нового компактвэна, который считается идейным преемником легендарного Logan MCV, легшего в основу российского Lada Largus. Машину назвали Jogger и с тех пор продавали на европейском рынке, где она оказалась третьей по популярности после Sandero и Duster.

В 2025 году «Джоггеру» предстоит пережить рестайлинг. Чего можно от него ожидать накануне раскрыли журналисты французского издания «Automobile-Magazine». 

New Dacia Jogger 2023 1
Актуальная версия Dacia Jogger

Европейский портал опубликовал первые неофициальные рендеры практичного родственника Duster (Jogger построен на той же платформе CMF-B), а также сопроводил эти изображения инсайдерской информацией.

avec sa calandre affinee et ses boucliers plus geometriques le dacia jogger restyle sharmonise avec le reste de la gamme
Неофициальный рендер рестайлингового Dacia Jogger

Новому «Джоггеру» обещают более современную лицевую часть кузова, где изменится дизайн решетки радиатора, бамперов, а также внутренний рисунок фар. Вся световая сигнатура модели приобретет Y-образное наполнение, а противотуманные фонари на нижнем этаже исчезнут бесследно. 

Косметические перемены не повлияют на то, как будет выглядеть Jogger сбоку и сзади. Единственным видимым глазу отличием реформенной машины должны оказаться другие колесные диски и новые цвета кузова.

dacia bigster 2025
Интерьер Dacia Bigster

Внутри реформенному Jogger, по слухам, предстоит встречать водителя и пассажиров увеличенным 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, как у свежих Duster и Bigster, а также набором аксессуаров YouClip, делающих салон машины еще более практичным и продуманным. 

Под капотом машины должен расположиться новый гибридный силовой агрегат, недавно появившийся в большом кроссовере Bigster. Это 1,8-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Максимальная мощность системы составляет 155 лошадиных сил, что на 15 л.с. больше, чем выдает нынешний 1,6-литровый гибрид «Джоггера». 

Премьера нового Dacia Jogger запланирована на осень 2025 года. 

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Фото:Didier Ric
ИСТОЧНИК:Automobile-Magazine

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