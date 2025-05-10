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Знаменитый кроссовер Renault Duster мог выглядеть совершенно иначе: изображения

Текст: Ростислав Архипов
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Кроссовер Dacia/Renault Duster сегодня считается одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте в мире. Машину легко узнают в любом поколении и при любом ракурсе. 

Но если взглянуть на первый прототип «Дастера», из которого могла появиться серийная модель, то можно сильно удивиться его футуристичному и совершенно непохожему дизайну в сравнении с тем, что в итоге получилось. 

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Dacia Duster Concept

Разработкой экстерьера и интерьера машины, представленной в 2009 году, занимался дизайн-центр Renault в Бухаресте и Гайанкуре.

Концептуальный Duster отличался ассиметричной архитектурой дверей (одна со стороны водителя и две со стороны пассажира), что придавало ему уникальный профиль.

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Пропорции выбирались таким образом, чтобы сочетать в себе брутальность и динамичность. Длина прототипа составила 4250 мм, ширина 1640 мм, высота 1495 мм, а колесная база оказалась равна 2804 мм.

Округлые линии Duster Concept и минималистичная решетка радиатора, окруженная светодиодными фарами, придавали машине футуристичный внешний вид. А задние фонари были выполнены в виде перевернутых букв Y (почти как на «Дастере» 3 поколения).

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Крышу прототипа будущего бестселлера Dacia и Renault было решено сделать из стекла, чтобы наполнить салон естественным светом, а в самом нем помимо 3 кресел планировалось выделить место для перевозки крупногабаритных вещей, к примеру велосипеда (если поднять пассажирское сиденье 2 ряда).

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Концепт 2009 года оснащался 4-цилиндровым дизельным 1,5-литровым мотором dCi, выдающим 105 лошадиных сил мощности и 240 Нм крутящего момента. Его средний расход топлива составлял 5,3-литра горючего на 100 км.

Серийная версия Duster появилась в 2010 году и кардинальным образом отличалась от одноименного шоу-кара. А все потому, что разрабатывалась она совсем другой командой дизайнеров. 

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Фото:Dacia

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