ДомойАвтоновости сегодняHyundai Santa Fe метит в рестайлинг: первые изображения

Hyundai Santa Fe метит в рестайлинг: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 05 09 в 18.43.58

Презентация нынешнего поколения кроссовера Hyundai Santa Fe датирована летом 2023 года. 

В пятой генерации популярный семейный SUV корейского автопроизводителя существенным образом преобразился не только внешне, но и механически.

0 0.jpg
Актуальный Hyundai Santa Fe

Но добиться ожидаемого успеха машине так и не удалось. На родине ее обошел Kia Sorento, а в последнее время начал подпирать даже Kia Carnival. Спрос на автомобиль падает с ноября прошлого года и пока не останавливается. 

Помочь «Санта Фе» вернуть интерес покупателей призван первый рестайлинг, который может пройти по неожиданному сценарию.

Снимок экрана 2025 05 09 в 18.43.38
Неофициальный рендер Hyundai Santa Fe (KKSStudio/YouTube)

Независимые дизайнеры студии «KKSStudio» выложили в Сеть собственное видение проекта нового Santa Fe, согласно которому машина может оказаться сильно похожей на недавно представленный водородомобиль Hyundai Nexo. 

Спереди машина на рендерах получила новый язык дизайна Hyundai «Art of Steel», дебютировавший в свежем Nexo.

От H-образных фронтальных ходовых огней спереди и фонарей сзади не осталось и следа. Их заменил более традиционный рисунок в виде коротких штрихов и прямоугольников. 

Снимок экрана 2025 05 09 в 18.44.27
Неофициальный рендер Hyundai Santa Fe (KKSStudio/YouTube)

Никаких серьезных изменений в механической части машины с рестайлингом не ожидается.

Большой кроссовер Hyundai, скорее всего, продолжат продавать с прежним 2,5-литровым бензиновым двигателем Theta III мощностью 281 лошадиную силу, а также с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора, совокупная отдача которого составляет 253 л.с.

Привод, как и раньше, можно будет выбирать между передним или полным. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:KKSStudio/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Skoda представила новый Enyaq RS: мощность 340 л.с,...

Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini может оказаться псевдовнедорожником и...

В Японии начали продавать самый «нарядный» BMW X7 

Рестайлинговый бестселлер Honda CR-V показали на реалистичных изображениях

5 идеальных новых машин для покупки, которые прослужат...

Самую странную Mazda MX-5 из Top Gear продают...

Chevrolet Camaro превратили во внедорожник в стиле «Безумного...

У семейного кроссовера Toyota Highlander появилась «активная» версия

Большой рамный внедорожник Toyota для охотников и рыбаков...

Гроза бездорожья от Mitsubishi рискует превратиться в легковушку...

Mansory представил «супер-Гелик» в редком кузове пикап

В Россию вернули хэтчбек Suzuki Swift: цена взлетела...

Автомобиль года в Японии получил ультра-комфортную 4-местную версию

Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер, который назовут Kait

Suzuki выпустит спорткар с открытым верхом за 1,6...

Знаменитый седан Nissan Maxima показали в современном обличии

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+