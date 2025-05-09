Hyundai Santa Fe метит в рестайлинг: первые изображения

Презентация нынешнего поколения кроссовера Hyundai Santa Fe датирована летом 2023 года.

В пятой генерации популярный семейный SUV корейского автопроизводителя существенным образом преобразился не только внешне, но и механически.

Актуальный Hyundai Santa Fe

Но добиться ожидаемого успеха машине так и не удалось. На родине ее обошел Kia Sorento, а в последнее время начал подпирать даже Kia Carnival. Спрос на автомобиль падает с ноября прошлого года и пока не останавливается.

Помочь «Санта Фе» вернуть интерес покупателей призван первый рестайлинг, который может пройти по неожиданному сценарию.

Неофициальный рендер Hyundai Santa Fe (KKSStudio/YouTube)

Независимые дизайнеры студии «KKSStudio» выложили в Сеть собственное видение проекта нового Santa Fe, согласно которому машина может оказаться сильно похожей на недавно представленный водородомобиль Hyundai Nexo.

Спереди машина на рендерах получила новый язык дизайна Hyundai «Art of Steel», дебютировавший в свежем Nexo.

От H-образных фронтальных ходовых огней спереди и фонарей сзади не осталось и следа. Их заменил более традиционный рисунок в виде коротких штрихов и прямоугольников.

Неофициальный рендер Hyundai Santa Fe (KKSStudio/YouTube)

Никаких серьезных изменений в механической части машины с рестайлингом не ожидается.

Большой кроссовер Hyundai, скорее всего, продолжат продавать с прежним 2,5-литровым бензиновым двигателем Theta III мощностью 281 лошадиную силу, а также с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора, совокупная отдача которого составляет 253 л.с.

Привод, как и раньше, можно будет выбирать между передним или полным.