Рестайлинговый бестселлер Honda CR-V показали на реалистичных изображениях

Шестое поколение Honda CR-V увидело свет в 2022 году. С момента дебюта машины минуло три года, а это значит, что ключевая модель «Хонды» близка к плановому обновлению.

Один из главных бестселлеров японского автопроизводителя был незначительно доработан этой весной, когда получил спецверсию TrailSport, но на полноценный рестайлинг это не тянуло.

Ожидается, что CR-V пройдет через модернизацию в ближайшие несколько лет. Как он может поменяться внешне с обновлением на днях показал цифровой художник «AutoYa».

Неофициальный рендер обновленных Honda CR-V (слева версия TrailSport, справа – обычный кроссовер)

Гипотетический дизайн-проект нового «Серванта» включил в себя измененные переднюю и заднюю части кузова, а также перелицованный интерьер.

Машина обзавелась более узкими светодиодными фарами, модифицированным бампером с боковыми вентиляционными отверстиями, а также переработанными задними фонарями на LED-элементах.

Спекулятивный рендер нового Honda CR-V

Внутри реформенный кроссовер примерил более простую на первый взгляд переднюю панель с крупным отдельно стоящим экраном цифровой комбинации приборов и «парящим» дисплеем мультимедийной системы, увеличившимся в размерах в сравнении с предшественником.

Рендер интерьера обновленного Honda CR-V

В остальном машина осталась плюс-минус той же самой. И, вероятно, та же логика будет прослеживаться и в ее технической части.

Актуальный CR-V продается как в варианте с полуторалитровым бензиновым турбированным мотором на 193 лошадиные силы, так и в гибридной модификации на базе 2-литрового ДВС (максимальной мощностью 207 л.с.). Привод можно выбирать между передним или полным, а в качестве коробки передач предлагается бесступенчатый вариатор.

Премьера модернизированного Honda CR-V может состояться в 2026 или 2027 году.